Acusan al PP de "satanizar" a los que cuestionan las decisiones

Después de las duras acusaciones vertidas hacia el Colegio oficial de Arquitectos, sobre todo por parte del gobierno popular, en el sentido de que "debería aclarar a qué intereses responde el incongruente, deficientemente documentado y mendaz comunicado" en el que rechazan el proyecto, el grupo socialista acusa al PP de "satanizar" a todos aquellos que cuestionan "sus imposiciones". Y señala que en unas ocasiones son los partidos de la oposición, en otras los trabajadores municipales, y ahora le toca a los profesionales del COAG.

Es por eso que para el portavoz socialista, Vázquez Barquero, con este tipo de actitudes el Partido Popular "muestra su talante déspota y dictatorial", así como "manipulador". Y asegura que son totalmente "inaceptables las descalificaciones vertidas por el alcalde contra el Colegio de Arquitectos de Galicia". Entiende que "son impropias de un cargo público y en especial de un servidor de todos los ciudadanos".

Eso lleva a que el portavoz socialista exigió ayer "una rectificación urgente del alcalde, Jesús Vázquez", por entender que no se puede admitir este tipo de actitudes, sobre todo cuando se está debatiendo una cuestión de especial interés para la ciudad. En esa misma línea se manifestó Pérez Jácome, aunque reconoce que "no me sorprende este tipo de actitudes del alcalde". Y reiterar que los argumentos que expone el colegio de Arquitectos de Galicia fue un planteamiento que se hizo desde el inicio desde Democracia Ourensana, sin que en ningún momento se llevase a cabo un proceso de negociación.