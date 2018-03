La Xunta redacta el plan de usos y gestión del Parque del Xurés

La directora general de Patrimonio Natural, Ana María Díaz, anuncia que la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio iniciará este año los trabajos de redacción del Plan Reitor de Usos e Xestión do Parque Natural Complexo Baixa Limia Serra do Xurés. La directora general hizo este anuncio durante la reunión de la junta consultiva del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, celebrada ayer en el Centro de Interpretación de Visitantes.

Ana María Díaz explica que el objetivo es lograr un documento que sirva para conservar el parque natural regulando los usos que se desarrollan, con el fin último de que la gestión de este espacio permita compartir la actividad tradicional con la preservación del medio.

Los planes rectores de uso y gestión desarrollan las prescripciones emanadas del plan de ordenación de los recursos naturales de cada parque y delimitarán las previsiones de actuaciones de la administración en su ámbito de aplicación, y en particular el uso público y la conversación, protección y mejora de los valores naturales.

La directora general recuerda que la Xunta anunció la semana pasada, junto con el Gobierno portugués, el compromiso de seguir trabajando en un proyecto conjunto, con el objetivo de dinamizar y dar a conocer la riqueza natural del territorio de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés.

La Xunta de Galicia y el Gobierno portugués colaboran en la actualidad como socios y principales beneficiarios en el proyecto Gerês-Xurés Dinámico, que forma parte del Programa Interreg España-Portugal 2014-2010. Esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de casi dos millones de euros, cofinanciados al 75% con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), tiene como principal objetivo la dinamización conjunta de la Reserva de la Biosfera, para fortalecer la identidad propia de este espacio natural.