Lisa Hannigan y Alondra Bentley actúan en el Teatro Principal

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el Teatro Principal de Ourense acoge Voces Femeninas 2018, con la actuación de Lisa Hannigan y Alondra Bentley.

Lisa Hannigan es una de las estrellas más importantes del panorama internacional. Ha colaborado con grandes músicos como Damien Rice, The National, Richard Hawley y Glen Hansard. Ha ganado multitud de premios con sus tres discos en solitario. Ha interpretado a una sirena en la película de animación Song of the Sea. Y ha participado en las bandas sonoras de la serie de televisión Fargo y de la película Gravity, ganadora de un Oscar a la mejor banda sonora original.

Vendrá por fin a Ourense a presentar en solitario en un concierto íntimo su tercer disco, At Swim, producido por Aaron Dessner de The National. Le acompañará Alondra Bentley.