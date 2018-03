Rosendo Mercado volverá a Galicia en la que será la gira más especial de su carrera: la de su despedida. El que fuera líder de Leño, cabeza de la revolución del rock urbano en España, ha anunciado el que será el próximo tour y dos de la paradas de un periplo que podría ampliarse están en la comuniad gallega, uno de ellos en Ourense. A la ciudad de las Burgas llegará el 27 de junio.

Pocos detalles más se conocen respecto a la que será el primero de los conciertos de despedida de Rosendo. En su página web no se informa ni del lugar ni del precio de las entradas, tal como ocurre en la otra de las citas del rockero con Galicia, el 14 de Diciembre en A Coruña, si bien se sabe que la venta de las entradas para esta cita saldrán a la venta el 13 de marzo a partir d elas 10 horas en la web del propia cantante.

Su última visita a Galicia se produjo a finales del año pasado, con la visita a Vigo en el marco del Festival Rock Concello de Vigo, cuatro horas de rock en el que compartió cartel con tres veteranos del rock patrio como Medina Azahar y Motores.

El patriarca del rock urbano español, aparca la vida en la carretera y anuncia una gira de despedida llamada 'Mi tiempo señorías...', con la que recalará en Santander, los días 16 y 17 de noviembre.

Desde que al frente de Leño encabezase la revolución del rock&roll en castellano, Rosendo se ha forjado una leyenda de rockero carismático e insobornable con un cancionero inconformista que ha acompañado a varias generaciones. Tras 45 años en el oficio, en el momento más sólido de su carrera, Rosendo se toma un respiro en un camino que no conoce el punto y aparte y queda en puntos suspensivos... Con su permiso, señorías.

Rosendo Mercado: un histórico del rock en España

Con 40 años de carrera a sus espaldas, el que fuera músico de Ñu y de Leño es uno de los rockeros más respetados de este país, por no decir el que más. No tiene enemigos ni se ha metido en grandes polémicas, pese a que en sus canciones siempre ha dicho lo que ha querido. El de Carabanchel se hizo con un puesto de honor en el rock nacional desde su mismo debut en 1985 con Loco por incordiar. Pero, como parece indicar el título de su último álbum, De escalde y trinchera, no ha reducido sus opiniones a una trinchera y quizá por ello nunca ha salido escaldado.

Perteneciente a una generación pionera del rock en España, en la que también podríamos englobar a Burning y Manolo Tena, el legado de Rosendo -que lleva muchos años planteándose retirarse de los escenarios sin dar ese paso, aunque sí ha dejado de conceder entrevistas- tiene continuidad en bandas como Fito y Fitipaldis.

La gira de despedida de Rosendo: otras fechas

La gira de despedida del rockero de Carabanchel comenzará el 16 de marzo en Jerez de la Frontera (Festival Primavera Trompetera) y proseguirá por Burlada (24 de marzo), Cáceres (12 de abril, Extremúsika), Tarragona (28 de abril, Festival Tony Urbano) y Madrid (12 de mayo, Rivas Rock).

Luego turno para Cascante (18 de mayo), Granada (19 de mayo, Bull Music Festival), Ponferrada (16 de junio), Jaén (23 de junio, Lagarto rock), Ourense (27 de junio), Getafe (30 de junio, Cultura Inquieta), El Bonillo (Albacete, Alterna Festival) y Quintana de la Serena (13 de julio, Granirock).

Aún más fechas confirmadas en Manzanares (14 de julio, Ciudad Real), Villena (8 de agosto, Leyendas del Rock), Las Mesas (25 de agosto, Cuenca), Murcia (8 de septiembre) y Santander (16 y 17 de noviembre, November Food & Rock).

En diciembre ofrecerá cuatro conciertos finales. Las entradas para estos conciertos salen a la venta el próximo 13 de marzo a partir de las 10 horas en la web de Rosendo: A Coruña (14 de diciembre), Bilbao (15 de diciembre, BEC), Madrid (21 de diciembre, WiZink Center) y Barcelona (22 de diciembre, Sant Jordi Club).