Voces femeninas por la igualdad

La música, que sería menos trascedente y mucho más sombría sin Norah Jones, Sílvia Pérez Cruz, Caroline de Juan, Andrea Motis, Diana Krall, Patti Smith, China Moses o Lucinda Williams, también es machista. Hay brecha de género en la industria de los discos y los directos. Solo un 15 % de los protagonistas de los festivales de 2017 eran mujeres. Cuarenta y seis eventos de música de todo el mundo se comprometieron a finales de febrero a incrementar la igualdad en sus carteles antes del año 2022. Ourense acoge el 8 de marzo un concierto plenamente femenino que da visibilidad al talento que atesoran ellas. Lisa Hannigan y Alondra Bentley, dos nombres destacados en la escena indie y pop, protagonizan en el Teatro Principal una nueva edición de Voces Femeninas.

La productora viguesa Coconut, el Torgal y Son Estrella Galicia se encargan de dar continuidad a una iniciativa que nació en 2008 en Vigo, se extendió a Ourense en 2009 y llegó a Madrid en 2012, como un espacio para grandes intérpretes y compositoras de todo el mundo que no siempre son conocidas por el gran público pero cuya valía es descollante. El evento, que en otras ediciones se había celebrado en noviembre, coincide este año en Ourense con el Día de la Mujer. El concierto comienza a las 20.30 horas del jueves en el Principal. Todavía quedan entradas a un precio de 12 euros en ataquilla.com.

Este festival plenamente femenino deja en mal lugar la tendencia dominante en el sector. Tal y como destacan los organizadores, " Voces Femeninas lleva más de 10 años programando exclusivamente artistas femeninas cuando, según un estudio de Ticketea de 2017, la presencia de artistas mujeres en los 20 festivales más grandes de nuestro país solo alcanzaba un paupérrimo 15 %", discuten.

Lisa Hannigan, consagrada ya como una estrella a nivel internacional, regresa al ciclo tras formar parte del cartel en 2012. La cantante irlandesa participó en las giras con Damien Rice tras poner su voz de contrapunto en los discos "0" y "9", en una colaboración que duró 7 años. Espontánea y de un fraseo delicado que no renuncia a las letras pesadas, lleva tres discos en solitario. Ha colaborado con grandes como Herbie Hancock, Ray LaMontagne, The National, Richard Hawley o Glen Hansard y atesora varios premios. Debutó como actriz interpretando a una sirena en la película de animación nominada al Oscar Song of the Sea, y ha participado en las bandas sonoras de la serie Fargo y la película Gravity, ganadora de estatuilla a la mejor música original.

Ourense tiene la oportunidad el jueves de descubrir en directo el tercer álbum de Lisa Hannigan, At Swim, producido por Aaron Dessner, guitarrista de The National, y publicado a finales de 2016.

Le acompañará en el escenario del Teatro Principal la murciana de origen británico Alondra Bentley -nacida en Lancaster, de madre inglesa y padre español-. Suma cuatro discos en los que ha colaborado con artistas de nivel internacional, como Josh Rouse o Mathew E. White. Su último trabajo, Resolutions, salió en octubre. "Permanecen las melodías mágicas y se añaden nuevas texturas de espíritu contemporáneo. En las letras aparecen sueños, recuerdos y la visión particular de Alondra el mundo que nos rodea", destaca su discográfica.

Vuelve Voces Femeninas para centrar el foco en ellas.