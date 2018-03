El exalcalde Cabezas y Jácome, testigos

La magistrada del Penal 2 de Ourense, Susana Pazos, presidirá el juicio del caso de los altavoces, en el que la exconcejal del PSdeG Áurea Soto ejerce la única acusación. Es la misma que recientemente ha condenado a 7 años de inhabilitación para cargo público a la exedil de Urbanismo, al exalcalde Francisco Rodríguez, así como a otros dos excargos del BNG durante el bipartito -Fernando Varela y Xosé Carballido-, por prevaricación con las asistencias técnicas.

La juez admite la declaración como testigos de la propia Áurea Soto -a petición de la defensa-, así como del exalcalde en el momento de los hechos, Manuel Cabezas (PP), y el edil líder de DO, Gonzalo Jácome, a quienes Soto pidió imputar. También comparecerá el interventor, Gonzalo Alonso.

El interventor vio ilegalidad

En la fase de instrucción de este caso, como ya había plasmado por escrito en el informe de fiscalización de 2006, el funcionario confirmó que el procedimiento para tramitar el gasto fue irregular, que la adquisición debía haber salido a licitación pública dada su cuantía (61.691,82 euros, IVA incluido), y además verificó que no había expediente de contratación ni tampoco le constaba trámite legal para la aprobación de la factura. Que el Concello hubiera encargado el suministro de 295 pantallas como contrato menor fue una ilegalidad, dijo al juez. Gonzalo Alonso también dejó claro que si la factura se hubiera sometido a fiscalización previa él no hubiera dado el visto bueno, al no haberse respetado el procedimiento de licitación pública por la cuantía.

En la vista también declararán varios funcionarios más, a petición de la defensa y de la exedil Soto. La juez declara "impertinentes" varias peticiones de la defensa para acreditar, según esta parte, que hubo expediente. Quería que se aportaran las facturas del gabinete de comunicación de prensa del Concello en el año 2006, el informe de todos los procedimientos del servicio de contratación y si cada concejalía podría acordar y tramitar contratos administrativos dentro de su ámbito de competencia, otro sobre los procedimientos negociados que se tramitaron en el Concello entre 2004 y 2008, así como un informe sobre el personal adscrito a Comercio en 2006 y un listado de llamadas. "No influye directa o indirectamente en los hechos, ni tampoco en la intervención del acusado, y son diligencias de la fase de instrucción", argumenta la magistrada en el auto sobre las pruebas. Sí acepta que se requiera el expediente de 2006 sobre la subvención que concedió la Xunta para poder instalar los altavoces.