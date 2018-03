Piden 35 años en total para una red de narcos que recibió droga por correo impregnada en folios

La Audiencia Provincial de Ourense juzga entre el martes y el miércoles a una red de 9 presuntos traficantes para quienes la Fiscalía solicita un total de 35 años y 90.000 euros de multa por introducir presuntamente cocaína para distribuirla. Además de adquirir estupefaciente en la costa de Pontevedra recibían desde Sudamérica droga por correo postal impregnada en hojas de papel. Un parapente que ocultaba 9,6 kilos de cocaína fue interceptado en Colombia. La banda contaba con un laboratorio en Ourense.

El presunto cabecilla, de la ciudad, es M. A. C.F., era auxiliado en el trapicheo presuntamente por los también acusados P. A. C. y C. A. S. Según la Fiscalía, adquirieron grandes cantidades de cocaína de diversos suministradores y trasladaban la droga a la residencia de C.A.S. en la ciudad, bautizada por ellos como "la oficina", y donde preparaban la sustancia adquirida para su venta al por menor.

Según el relato de los hechos que hace el ministerio público, entre los meses de octubre del 2014 y febrero del 2015 el acusado M. A. C. F. contactó en diversas ocasiones con el acusado E. L. D., para adquirir presuntamente cocaína con la finalidad de distribuirla en Ourense. El 18 de noviembre de 2014, los acusados C. A. S. y M. A. C. se desplazaron a la ciudad de Pontevedra, en un vehículo con caletas en los laterales de los asientos traseros para ubicar la droga.

Fueron a la residencia del acusado E.L. y en el garaje comunitario del edificio, este presuntamente les hizo entrega de 500 gramos de cocaína a un precio de 34.500 euros, conforme a lo que había concertado con M. A. C. F. el día anterior. Además, estos dos últimos acusados mantuvieron numerosos contactos para adquirir droga en el extranjero y traerla a través del puerto de Marín. En el momento de su detención E. L. D. portaba 3.505 euros en billetes fraccionados y cuatro teléfonos móviles. Este es el acusado que se enfrenta a una pena menor, 3 años, por la atenuante de drogadicción. Es consumidor de cocaína, una circunstancia que altera parcialmente su voluntad, según la Fiscalía.

Además, M. A. C. F. contactó con el acusado A.D.R. El 28 de enero de 15, los acusados M. A. C. F., C.A.S. y P. A. C. se desplazaron a Vilaxoán, en Vilagarcía de Ourense, y adquirieron presuntamente a A. D. R. 345 gramos de cocaína. El 3 de febrero de 2015, M. A.C. F. contactó nuevamente con A. D. R. para adquirir 400 gramos de cocaína, acudiendo C. A. S. y P. A.C. a Vilaxoán. El 24 de ese mes, M. A. C. F. y C. A. S. adquirieron a A. D. R. otros 100 granos de cocaína que guardaron en el vehículo para transportarla a Ourense. Fueron detenidos en Caldas de Reis. En el vehículo se localizó, en una caleta trasera, una bolsa de plástico con 114,7 gramos de cocaína, con un valor de mercado de 2.019 euros.

Otro de los suministradores locales de cocaína a M. A.C. F era el acusado J. A. C. El presunto cabecilla envió a P. A. C. y C. A. S. que se desplazaran a Vigo para reunirse con el acusado para comprar 100 gramos de cocaína por 3.400 euros. Pero la acusación asegura que el supuesto cerebro, asistido por P. A. C. y C. A. S., intentaron adquirir droga en Hispanoamérica, manteniendo contactos con E. L. D., que mediaría para introducirla a través del puerto de Marín.

En enero de 2014 encargaron a una persona de Argentina que les remitiera a través de envíos postales distintas cantidades de cocaína. La Policía detectó el paquete que llegó a un acusado en Ourense. Eran 11 folios en blanco impregnados de una sustancia que resultó ser cocaína en cantidad de 20,67 gramos de base pura.

Además, la Fiscalía sostiene que desde mediados de septiembre del año 2014 mantienen conversaciones telefónicas con una persona para que les hiciera llegar un paquete de cocaína desde Colombia, escondido en un parapente, que debía dirigirse al acusado A. D. M. Fue intervenido en el aeropuerto de Bogotá por la policía colombiana, el 10 de octubre de 2014. El aparato ocultaba 9,6 kilos de cocaína.

La Fiscalía sostiene que los acusados M. A.C F., P.A.C. y C.A.S. se dedicaron a vender la cocaína en Ourense que iban adquiriendo, distribuyendo parte para la venta al por menor a los también acusados J. A. D. D. y O. M. C. La Policía encontró droga y dinero que presuntamente procedía del negocio ilegal en los registros de varios implicados.