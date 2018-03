El alcalde de Xinzo recurrirá la sentencia que lo inhabilita

El alcalde de Xinzo de Limia, Antonio Pérez, va a recurrir la sentencia que lo inhabilita por 8 años y medio por un delito de prevaricación. Según el teniente alcalde, Manuel Casas, los abogados están estudiando el recurso ante la Audiencia Provincial, y asegura que el regidor "cuenta con el apoyo del grupo municipal al mil por cien".

Casas lamenta esta sentencia que dice consideran "injusta" y "esperamos sea absuelto por ser una persona muy trabajadora", destacando que cuando llegó a la alcaldía el Concello tenía una deuda del 138%, casi 11 millones de euros, y hoy está en 4 millones, por lo que "hizo un trabajo exquisito, de compromiso y luchando día a día por este concello que cogió en banca rota y ahora tiene una economía saneada".

Y desde el PSOE el secretario provincial, Rafael Rodríguez, apunta que Xinzo en un lugar "perseguido por la corrupción del PP, con un alcalde inhabilitado que sustituyó de forma oscura otro que también ahora es condenado" por el "hecho reiterado de entregar puestos de trabajo públicos a personas afines con desprecio de la legalidad", ignorando las advertencias verbales y escritas de la secretaría municipal. Apunta que no hay presunción de inocencia sino "de culpabilidad" que solo un recurso "podría torcer", y critica que esta realidad "es ignorada" por el presidente de la Diputación y por cientos de miembros del PP en las redes sociales, por lo que "instamos al presidente del PP a que retire a través de sus concejales en Xinzo el apoyo a Pérez y contribuya a limpiar las instituciones". Que el nombre de Xinzo y de la provincia tienen que cambiar "la imagen de la corrupción por la de la ejemplaridad pública" .

Por su parte, la edil socialista en Xinzo y diputada provincial Elvira Lama asegura que Pérez tiene que dimitir, que "no puede seguir al frente de una alcaldía ni un minuto más, los vecinos de Xinzo no nos merecemos estar representados por quien no es un demócrata aunque muchas veces se disfrace".

Acusa a Pérez y a su antecesor de enchufismo para "pagar las docenas de votos que los mantienen en el poder". Dice que en el código penal existen muchos delitos tipificados y uno de ellos, "de los más graves para un político" es la prevaricación, y que ahora sale una sentencia que dice "también es para su propio partido que lo ampara". Considera una "mofa" dejar de pertenecer al PP y seguir amparado por los votos del grupo y que Manuel Baltar le siga dando apoyo a un alcalde que ya no es del PP. Y ante el derecho a recurso de apelación dice que tiene derecho a defenderse pero que "deje el cargo ya" .