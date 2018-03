RenC lamenta la oportunidad perdida de un cambio de gobierno en Ribadavia

Hoy concluye el plazo que los grupos de la oposición de Ribadavia tenían para proponer un gobierno alternativo, después de que el alcalde propusiera una Moción de confianza que perdió en el pasado pleno del 1 de febrero, y Ribeiro en Común asegura que respeta pero no comparte las posturas de los demás grupos de no participar en el cambio de gobierno. La única crítica que les hace es que no emplearan los mismos mecanismos formales de comunicación y diálogo que si empleó él con ellos. Y es que critica que se enteró por la prensa de sus posiciones "una vez más".

RenC asegura que su propuesta fue "honesta, transparente, real, y pública en todo momento, sin trampas ni tacticismos políticos", y que "seguiremos trabajando en la oposición municipal como principal grupo, tanto en actividad de proposiciones, como de control del gobierno, tal y como lo demuestra el número de mociones, propuestas, ruegos y preguntas que semanalmente registramos en el Concello".

A pesar de estas diferencias "legítimas", tanto con los grupos de la oposición como con el grupo de gobierno, "nuestro grupo continuará trabajando a través del diálogo con todos los grupos municipales, pues entendemos que todos son legítimos representantes de los vecinos".

Así, señala que a pesar de la desilusión que provoca en la mayoría de la población el no cambio de gobierno y de alcalde, desde Ren C "tenemos la seguridad de que el cambio político en Ribadavia llegará en mayo de 2019 de la mano de una alternativa progresista y de progreso con el objetivo común de mejorar la situación de Ribadavia".