La DO Ribeiro sorprende en el Decanter Spain & Portugal

El Consejo Regulador de la DO Ribeiro participó el día 24 en el evento Decanter Spain & Portugal Encounter, en el hotel The Landmark de Londres. Se presentaron 10 vinos entre blancos, tintos y tostado al público profesional inglés en una cata magistrala cargo de la Master of Wine y copresidenta del concurso de vinos Decanter World Wine Awards, Sarah Jane Evans, así como con la participación en el showroom con más de 500 vinos de bodegas españolas y portuguesas.

Los vinos de las bodegas Alanís, Bodegas GRM, Coto de Gomariz, Cume do Avia, Finca Viñoa, Val do Deva, Vilerma y Viña Costeira sorprendieron a los más de 800 visitantes por las variedades autóctonas, para muchos desconocidas, con las que estaban elaborados así como el coupage de uvas, alguno de ellos con hasta seis variedades distintas.