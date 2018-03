La petición del PSOE de expropiar el polígono de As Lagoas tendría un coste superior a 12 millones

La zona de actuación en el polígono de As Lagoas, con la residencia universitaria al fondo. // Iñaki Osorio

La zona de actuación en el polígono de As Lagoas, con la residencia universitaria al fondo. // Iñaki Osorio

La situación urbanística en la que se encuentra el Concello de Ourense, con un PXOM vigente de 1986 después de la anulación del aprobado en 2003 y de la ordenación provisional e la Xunta, escribirá un nuevo capitulo. En esta ocasión relacionado con la petición que el grupo socialista llevará al pleno que se celebra mañana, planteando la expropiación del polígono de actuación en As Lagoas, que tendría un coste, según las primeras estimaciones, superior a los 12 millones de euros.

Una petición que provocó una reacción inmediata, tanto por parte del gobierno popular, a través de su concejal de Urbanismo, José Cudeiro, que no duda en calificar la propuesta de una "sin sentido", por lo que la rechazarán en el pleno que celebra el Concello mañana, como de los representantes de la empresa que lidera la Junta de Compensación del polígono de actuación, que se encuentra en el entorno de la residencia universitaria.

La iniciativa del grupo socialista plantea instar al gobierno municipal a la expropiación del terreno en cuestión, los 29.820 metros cuadrados, para vivienda protegida, manteniendo en régimen de alquiler gestionado por el Concello el 50% de las viviendas, y urbanización del área de reparto del campus universitario, así como licitar el aparcamiento público bajo la zona verde.

Supuesto incumplimiento

Un petición que para el portavoz de la Junta de Compensación es cuanto menos "esperpéntica", bajo el supuesto pretexto de que "habría incumplido el plazo de urbanización". Y cargar contra el planteamiento que hace el grupo socialista, que puede llevar a pensar que "es fruto de la ignorancia más absoluta si no fuera porque en realidad está inspirada por el odio de Áurea Soto -exedil de Urbanismo-, quien a buen seguro es quien la redacta, hacia la empresa que lidera la Junta de Compensación". Y concluir que "se lleva el odio personal a la política en forma de moción".

Sobre está cuestión, el letrado de los propietarios, Antonio Feijóo advierte que se trata de una iniciativa en la que los firmantes de la misma "mienten descaradamente a la ciudadanía, porque saben perfectamente, al haber sido informados en junta de área, que la Junta de Compensación no ha incumplido los plazos de urbanización fijados por la Junta de Gobierno".

Cuestión que ratificó ayer a FARO el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, que evitó entrar en polémica, aunque dejaba claro que "tendrán cumplida respuesta en el propio pleno", por entender que se está planteando una cuestión que "no tiene sentido", sobre todo en lo que se refiere a un proceso de expropiación, sobre todo después de las experiencias "tan negativas para el Concello" por procesos que llevaron a cabo el gobierno socialista en el anterior mandato.

Por su parte, Feijóo Miranda asegura que "se han cumplido los plazos de urbanización que marcó la Junta de Gobierno", y explicar que la urbanización de este polígono tiene tres fases: la primera de las cuales (entorno de la Residencia), ya ha sido recibida por el Concello, al que "curiosamente omiten señalar los redactores de la moción socialista".

Y apostillar al respecto que "quizás lo omiten porque no quieren recordar que fueron ellos, Áurea Soto y Vázquez Barquero, los que otorgaron una licencia de ocupación manifiestamente ilegal para la Residencia de estudiantes, anulada por los tribunales por no haberse llevado a cabo por la Universidad, tal como le correspondía según convenio, la urbanización de todo este entorno, que a la postre tuvo que realizar la Junta de Compensación por valor de más de 700.000 euros".

La segunda fase, en la que está el proceso, tiene un plazo de ejecución de un año, que no empieza a correr hasta que el Concello resuelva y otorgue la concesión solicitada para el paso de vehículos -no para aparcamiento- bajo los espacios públicos e la futura urbanización. Así lo acordó la junta de Gobierno, previos informes jurídicos emitidos. Además de señalar que así lo ratifican los informes de los técnicos municipales, al no haber otra forma de hacer posible la construcción del numero de plazas de garaje necesarias para las viviendas.

Y dejar claro Feijóo que la junta de compensación "no pretende quedarse con el subsuelo publico para aparcar coches, como el PSOE ha permitido que ocurriera en la Plaza de San Antonio". y simplemente "pide un paso porque no es factible hacer rampas de acceso al interior de los futuros edificios".