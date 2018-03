La nieve cubrió la provincia, dificultó el tráfico en 5 vías y dejó a casi tres mil niños sin clase

Las intensas nevadas caídas durante la noche del lunes provocaron serios problemas de circulación durante la madrugada en la provincia, que amaneció teñida de blanco en prácticamente todo el territorio, y dejaron estampas inusuales como las riberas del Miño y del Sil cubiertas de blanco en la Ribeira Sacra o localidades como Palmés, en la capital, a donde pocas veces llega la nieve.

El temporal provocó retrasos en varios trenes entre la Meseta y Galicia por acumulación de nieve en Zamora y complicaciones en el tráfico, especialmente en la subida a Fumaces, en Verín, en un tramo de seis kilómetros de la A-52, tras cruzarse un camión articulado que inutilizó dos carriles. La rápida actuación de los efectivos de Tráfico y la colaboración de los voluntarios de Protección Civil de Verín fue crucial para resolver esta incidencia en menos de 90 minutos.

La Dirección Xeral de Emerxencias de la Xunta destacó la "colaboración efectiva" entre los servicios de emergencias y de seguridad "que actuaron con gran coordinación" y resolvieron una incidencia "muy importante en escaso tiempo", según el responsable Luis Menor, en relación con la complicación de Fumaces. El reconocimiento al trabajo se extendió a todas las agrupaciones de voluntarios y grupos de emergencias que participaron durante toda la noche y en las labores de limpieza, control y asistencia en las carreteras.

Asimismo, la jornada amaneció con varios avisos de la DGT para la provincia de Ourense que pidió circular con precaución en cinco de las vías principales: la OU-536 en Montederramo, la A-52 en As Estivadas, la N-536 en Casaio, la N-525 en A Mezquita y la OU-533 en O Bolo. Ya por la mañana, el trabajo de las máquinas quitanieves y el cambio de nieve a lluvia ayudó a limpiar las carreteras, por lo que el tránsito en la red viaria había recuperado la normalidad a mediodía.

La central gallega de emergencias registró entre las 20.00 horas del lunes y las 12.00 de ayer 32 incidencias, siendo los concellos de A Gudiña, Vilardevós, Castro Caldelas y O Barco de Valdeorras los que más llamadas generaron.

Los principales afectados por este temporal fueron los usuarios del transporte escolar, que no pudo funcionar en muchos puntos de la ruta. En total, 2.813 alumnos de 42 centros educativos de la provincia no pudieron acudir ayer a clase. Ocho de estos colegios en Cualedro, Monterrei, Vilardevós, Carballeda de Valdeorras, A Mezquita y O Bolo no abrieron sus puertas al verse afectado todo el alumnado, por lo que la jornada lectiva quedó suspendida.

La jornada también dejó temperaturas gélidas, con mínimas que alcanzaron los -6,3º en Carballeda de Valdeorras. Otras localidades como A Veiga y Casaio, también en la zona oriental, registraron -5,8º. En la capital de As Burgas el termómetro bajó a 1,6º.

Tras este episodio de frío y nieve en cotas bajas, la borrasca 'Enma' suavizará las temperaturas pero trae consigo fuertes vientos y lluvias generalizadas. De hecho, Meteogalicia activó la alerta amarilla en los municipios de la montaña ante la previsión de ráfagas de viento por encima de los 80 kilómetros por hora. El aviso se amplía a toda Galicia.