Una nevada "explosiva" en la que venció la colaboración

La principal incidencia de la madrugada más caótica de este invierno en las carreteras ourensanas a causa de la nieve se registró en la subida a Fumaces, en un tramo de seis kilómetros comprendidos entre los puntos 154 y 160 de la A-52, en Riós y Verín. El teniente Juan Carlos Nogueiras señaló que todos los recursos estaban dispuestos para el temporal de nieve, lo que facilitó resolver con agilidad y rapidez los imprevistos que se produjeron. El principal, que la nevada no sólo se adelantó un par de horas, sino que empezó en las cotas más bajas.

"Fue algo casi explosivo, pasamos de no haber absolutamente nada a tener camiones parados en Fumaces", explica. Uno de los vehículos articulados que empezaron a pararse en el kilómetro 154 se cruzó y dejó inutilizados dos de los tres carriles. Dada la posición de los vehículos, no fue posible la actuación de la quitanieves por lo que fue necesario limpiar de forma manual la calzada. En este punto fue fundamental la colaboración de los voluntarios de Protección Civil de Verín, que acudieron con dos dotaciones y 8 efectivos que trabajaron codo con codo con los agentes empujando vehículos, señalizado obstáculos, auxiliando a los usuarios de la vía y limpiando la calzada con palas. Esto supuso que los coches no llegaron a estar del todo detenidos, sino que se produjeron retenciones y paradas técnicas. Tráfico realizará un agradecimiento institucional a la agrupación. Su responsable, Manuel Alfonso, indicó que este trabajo conjunto es habitual en Verín y destacó la disposición y voluntad de ayudar de los voluntarios.