La comisión de investigación de Urbanismo, potestad del regidor

La respuesta del alcalde a la pregunta formulada en el último pleno por el edil de Democracia Ourensana, Armando Ojea, relativa a la constitución de una comisión de investigación del área de urbanismo, acordad por el plenario, y después de consultas realizadas al secretario, se resumen en que será el propio regidor el que adopte la decisión final.

Y esgrime que estas comisiones, según el secretario del pleno, no están previstas en el reglamento orgánico de gobierno y organización, por lo que no consta un plazo para proceder a su constitución, sin más.

La respuesta por parte de DO fue contundente, al denunciar que "estamos ante una dictadura, y que si no es obligatorio, el alcalde no cumplirá lo que se vote mayoritariamente en el pleno"