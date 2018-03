Normalidad en las carreteras tras una madrugada complicada por la nieve

Las intensas nevadas caídas durante la noche provocaron serios problemas de circulación esta madrugada en Ourense, especialmente en la subida a Fumaces, en un tramo de seis kilómetros de la Autovía Rías Baixas, A-52. Asimismo, la jornada amaneció con aviso de circular con precaución en cinco vías, si bien en estos momentos el tránsito en la red viaria ha recuperado la normalidad.

La principal incidencia se registró en la subida a Fumaces de madrugada, en un tramo de seis kilómetros comprendidos entre los puntos 154 y 160 de la Autovía das Rías Baixas (A-52), pertenecientes a los términos municipales de Riós y Verín. Según ha informado el subsector de Tráfico de la Guardia Civil, ha sido fundamental el apoyo de los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Verín para resolver esta incidencia con eficacia y rapidez. Los voluntarios trabajaron codo con codo con los agentes empujando vehículos, señalizado obstáculos, auxiliando a los usuarios de la vía y limpiando la calzada con palas. Tráfico agradece esta colaboración, que trasladará de forma oficial a través de un mensaje de reconocimiento al trabajo realizado por los voluntarios de Protección Civil de Verín.

También la Dirección Xeral de Emerxencias de la Xunta ha destacado esta mañana la "colaboración efectiva" entre los servicios de emergencias y de seguridad "que actuaron con gran coordinación y resolvieron una incidencia muy importante en escaso tiempo", según el director xeral Luis Menor, en relación con la complicación de Fumaces. Además de los voluntarios de Protección Civil de Verín trabajaron intensamente en resolver las complicaciones en el tráfico que se registraron especialmente en esta comarca los Bomberos de Verin y las protecciones civiles de Vilardevós, Cualedro y Monterrei y GES y Protección Civil de Laza y A Gudiña.

El amanecer fue blanco en prácticamente toda la provincia y la DGT mantenía activados avisos de circular con precaución en cinco vías: la OU-536 en Montederramo, la A-52 en As Estivadas, la N-536 en Casaio, la N-525 en A Mezquita y la OU-533 en O Bolo.

Con el paso de las horas y la actuación de las máquinas quitanieves, la red viaria quedó completamente desjepada.

La presencia de nieve afectó al transporte escolar, por lo que 2.813 alumnos de 42 centros educativos de la provincia no pudieron acudir a clase. En ocho centros de Cualedro, Monterrei, Vilardevós, Carballeda de Valdeorras, A Mezquita y O Bolo, la jornada lectiva se suspendió y los colegios no abrieron sus puertas.

El temporal de nieve que ha afectado a Galicia esta noche y parte de la mañana del miércoles ha impedido en total a 7.429 alumnos acudir a clase en las provincias de Lugo y Ourense, por las malas condiciones climatológicas.

La zona con mayores incidencias ha sido la provincia lucense, con 4.380 alumnos afectados, donde se han suspendido las clases en el IES de Monterroso, el IES do Camiño (Palas de Rei), el CEIP Plurilingüe San Miguel, en Paradela, el CPI Cervantes, el CPI Poeta Uxío Novoneyra (Folgoso do Courel), el CPI Plurilingüe de Navia de Suarna, el CPI Uxío Novoneyra (Pedrafita do Cebreiro), el CEIP de Samos, el CEIP Xosé Luís Taboada (Carballedo), el CEIP Plurilingüe Ponte Baliño (Pantón), el CEIP de Currelos (O Saviñao) y el CPI San Tomé do Carballo (Taboada).