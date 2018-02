Setenta personas en riesgo de exclusión social encuentran trabajo con un programa

Unas setenta personas en situación de exclusión social o en riesgo de sufrirla lograron integrarse en el mercado laboral gracias al programa "Con Bó Rumbo" desarrollado por la CEO, en colaboración con el Concello de Ourense y la Xunta, que aportó la financiación a través de fondos europeos destinados a luchar contra las situaciones de marginalidad. Las cifras fueron dadas a conocer en el acto de entrega de diplomas a participantes en cursos del mencionado programa, correspondientes a la segunda edición.

Participaron en el acto, desarrollado la Confederación Empresarial de Ourense, el alcalde, Jesús Vázquez; el director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado; la concejal de Servicios Sociales del Concello de Ourense, Sofía Godoy; los vicepresidentes de la CEO Marisol Nóvoa y José Manuel Díaz Barreiro; la jefa territorial de Servicios Sociales, María José Fernández; y el secretario general de la CEO, Jaime Pereira.

Quince cursillistas recogieron su diploma, mientras que los 18 restantes no pudieron hacerlo, precisamente por sus ocupaciones laborales. Tanto el alcalde, como el director xeral de Inclusión y la concejal, coincidieron en felicitar a los destinatarios de los diplomas y en señalar la importancia de estos cursos como instrumento para ayudar a las personas que se encuentran en una situación sociolaboral límite y que puedan hallar un puesto de trabajo que les permita vivir por sus propios medios. El regidor ourensano fue más allá, al pedir directamente a los cursillistas en general y a los que encontraron trabajo en particular "que no se den por satisfechos con lo conseguido", sino que les estimuló a "continuar ampliando la formación", porque es, según su criterio, "la mejor garantía para no volver atrás". Arturo Parrado destacó la importancia de la colaboración institucional.