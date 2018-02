Ribadavia dedica un lugar a las mujeres enólogas de O Ribeiro en los actos del Día de la Mujer

El Concello de Ribadavia celebra el Día de la Mujer con diferentes actos. En colaboración con los Establecementos Asociados do Ribeiro y la Asociación de Fotógrafos do Ribeiro, tiene en marcha el II Concurso de Fotografía "A Muller do Ribeiro" en los diversos campos de su vida, tanto laboral como personal, y contribuir así a que se le de lugar que merecen.

Dentro de la misma programación de actos de celebración del 8 de marzo, está la organización de uno donde las protagonistas sean mujeres enólogas de O Ribeiro. El objetivo no es otro que otorgarle la visibilidad que tuvieron y tienen en la identificación de esta denominación de origen como productora de vinos de calidad diferenciada. Y es que desde el Concello entienden que el papel de la mujer en este sector, como en otros, no ocupa el lugar destacado que se merece y que le es propio, por lo que "está en nuestras manos y en el de toda la sociedad trabajar para visibilizar este esfuerzo que las mujeres enólogas de O Ribeiro vienen haciendo durante años y contribuyeron a situar los vinos de esta D.O. como unos de los mejores de la península".

Con este fin, el Concello programa para el día 10 de marzo a las 18.00 horas una cata dirigida por tres enólogas de O Ribeiro, en la Igrexa da Madalena y donde se catarán varias marcas de vinos elaborados también por mujeres. Es gratis y con aforo limitado por lo que se recomienda la inscripción previa en benestar@ribadavia.es o en el teléfono 988477100.

Y ya el día 8, a las 20.45 horas, será el acto homenaje a la mujeres que desde diversos ámbitos contribuyeron a que Ribadavia ocupe un lugar reconocido gracias a su aportación y buen hacer.