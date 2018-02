Crean una oficina virtual para empresarios

El Concello de Barbadás llevará al pleno de la próxima semana una ordenanza para regular la futura oficina virtual que estará en el Centro Empresarial Transfronterizo, para poner a disposición de empresas y autónomos para que tengan ahí su domicilio social y fiscal, recibir documentación y enviarla, hacer reuniones y recibir gente.

El concejal de Promoción Económica, Xosé Manuel Fírvida, llevará esta propuesta con la que quiere ofertar un nuevo servicio a los empresarios para desarrollar su actividad.

Se va a crear una oficina que podrán compartir y en la que podrán hacer uso de internet, del salón de actos, mobiliario, hacer la tramitación administrativa y fiscal, recibir clientes, llevar sus ordenadores para hacer trabajos.

No obstante, será de uso esporádico, puntual, porque es una oficina virtual y no para trabajar todo el tiempo allí. Y es que según Fírvida "muchas veces los autónomos no tienen un espacio donde reunirse, donde enviar la documentación, y es para que no tengan el domicilio fiscal en su vivienda particular".

Pagar una cuota

Y con la ordenanza se quiere regular este servicio que no solo se dispensará a empresarios de Barbadás sino de fuera también, y no habrá requisitos especiales, solo deberán pagar una cuota mensual de 10.40 euros por el uso de los espacios y servicios que se ofertan en el Centro de Empresas Transfronterizo de Barbadás y que están a su disposición.