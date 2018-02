Viña Costeira resulta elegida la mejor bodega de España

La bodega Viña Costeira de O Ribeiro ha sido elegida la mejor de España por la comunidad de aficionados al vino y la gastronomía que siguen la publicación verema.com. Esta bodega había sido nominada entre otras ocho de España, siendo la única gallega que figuraba en el listado propuesto por la publicación.

Los consumidores y visitantes de Viña Costeira han conseguido con sus votos, un total de 11.300, que se haga con este prestigioso galardón que en palabras de Andrés Gómez, el presidente de la bodega, "responde a la pasión que todo el equipo de Viña Costeira pone en nuestros vinos y en las visitas enoturísticas. Es importante no solo para nosotros como bodega sino para la DO Ribeiro y para las bodegas de Galicia. Es uno de los mejores reconocimientos porque viene de nuestros consumidores y visitantes y eso es un gran orgullo."

Viña Costeira, bodega cooperativa de la DO Ribeiro, cumple este año su 50 aniversario, producto del esfuerzo y la capacidad de colaboración de los pequeños viticultores del Ribeiro. Lleva medio siglo poniendo en valor el buen hacer vinícola de la zona y gracias a las aportaciones de cada uno de sus socios se obtienen como resultado vinos de excelente calidad.

Y resultado de su oferta enoturística, actualmente esta bodega recibe más de 10.000 visitas al año y su proyección no deja de crecer, dando a conocer la zona vinícola del Ribeiro de las orillas de Miño y del Avia, de gran valor paisajístico y enológico que ayuda a promocionar Galicia como destino turístico y genera un gran valor económico en la zona. Con bodegas propias en la DO Ribeiro y la DO Valdeorras, reafirma su imagen como grupo bodeguero gallego.