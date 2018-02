Condenado por 21 años de malos tratos a su ex y absuelto del incendio de su piso

Luis González Gómez, un ex guardia civil de 48 años vecino de Cortegada, maltrató durante 21 años a su pareja. La Audiencia Provincial considera que hay pruebas de este delito habitual de violencia de género, pero en cambio exculpa al acusado del incendio declarado en el piso de su exmujer en marzo de 2016, semanas después de que ella y su hija se vieran obligadas a irse de la casa del maltratador, tras molestarle a este que hubieran llevado un perro. El acusado se enfrentaba a una petición de 5 años de cárcel, tras rebajar el fiscal una solicitud inicial de 19 años, al constatar la prueba pericial que con el fuego no peligraron vidas. La Audiencia Provincial impone 2 años de cárcel y 5 de alejamiento de la víctima e hijas. Ayer, cuando se notificaba la sentencia, Luis era juzgado de forma consecutiva en el Penal 2 por quebrantar, en días distintos de noviembre y diciembre de 2016 y enero de 2017, la orden de alejamiento que pesaba sobre él con respecto a la víctima tras los hechos de la condena. Llevaba una pulsera de control telemático. En ambos casos juzgados ayer -le piden un año de prisión por cada uno- se declaró inocente.

La defensa, que ejerce Jorge Temes, también mantiene que no hay pruebas contra él en el caso por el que la Audiencia lo ha condenado. Acudirá en apelación al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El acusado y la víctima estuvieron casados 21 años. La Audiencia considera probado que durante todo ese tiempo "la humilló y maltrató física y psíquicamente". Por ejemplo, durante una comida familiar en el verano de 2014, el individuo arrojó al suelo una paella y levantó la mano con un cucharón mientras amenaza a la mujer de muerte. El 14 de agosto de ese año, tras ver cómo su hermano le daba una palmada en el culo a su mujer, la llamó "hija de puta" y "zorra", empujándola a continuación y dejándola finalmente en el domicilio de sus padres con las hijas menores.

Vivía "en un clima de miedo"

En otra ocasión, antes de la Navidad de 2015, Luis le dijo a su mujer, mientras apuntaba por la ventana hacia el cementerio que se veía desde la casa: "Ahí es donde vas ir". La Audiencia Provincial considera probado que estos episodios de malos tratos "eran frecuentes". La mujer y sus hijas menores vivían "en un clima de miedo hacia el procesado, que era un violento".

El día 21 de enero de 2016, tras una fuerte discusión por el hecho de que la mujer llevara un perro al domicilio familiar, ella se vio obligada a marcharse de casa junto a su hija menor. Alquilaron un piso en la ciudad de Ourense.

"La víctima, en un relato persistente y mantenido en el tiempo, y en el que no se advierten contradicciones esenciales, relató cómo el procesado era un hombre violento, con el que siguió conviviendo pese a las vejaciones, malos tratos y amenazas que sufría, habiendo llegado a presentar demanda de separación, ante el miedo que le inspiraba", señala la sentencia. La versión de las hijas "pone de manifiesto no solo la realidad de varios de los episodios objeto de denuncia, sino de una situación de violencia permanente", añade. Según ellas, "existía una situación continua de vejación y menosprecio". La mayor no quería que se separasen "porque pensaba que la iba a matar, miedo que también refirió reiteradamente la víctima, obligada, según su verosímil declaración, a continuar en la convivencia con el procesado para que estuviera tranquilo, y no les hiciera daño".

El fiscal delegado de Violencia de Género, Julián Pardinas, sostenía que Luis G. G. utilizó una copia de las llaves que días antes cogido de la mochila de su hija, aprovechando un descuido, para colarse en la vivienda cuando ellas no estaban y prender fuego utilizando gasoil. La rápida actuación de los bomberos impidió que el fuego se extendiese por la vivienda y el resto del edificio. El día anterior, ambas recibieron varios mensajes. Uno de ellos, dirigido a la mujer, decía "Ahora sí que te vas a cagar, espero que no pilles as túas fillas por medio..." Un Policía Local que inspeccionó la vivienda afirmó que le "quedó grabada" la imagen de un peluche rajado entre los enseres

El acusado lo negó todo alegando que en el momento en el que se incendió la vivienda, entre las 8.15 y las 9.00 horas, él estaba en Cortegada. Ofreció datos sobre lo que hizo y las personas con las que estuvo o a las que vio. La Audiencia no halla pruebas que incriminen al sospechoso en el incendio, que causó desperfectos por importe de 32.543 euros. "No ha resultado acreditado que el procesado accediera a dicho inmueble tras hacerse con las llaves de su hija menor, y prendiera fuego a la vivienda", señalan los magistrados. Existen "únicamente meras sospechas de que el procesado las tomara de la mochila con ocasión de dejarla olvidada en el vehículo de su padre". Del mismo modo, la Audiencia destaca que testigos sitúan al hombre en Cortegada, a 43 kilómetros, a una hora aproximada del fuego.