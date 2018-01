La juez cree que el ADN de la pistola del agente muerto puede ser de familiares de los gemelos

La juez Eva Armesto detalló sus sospechas contra los policías gemelos, por siete presuntos delitos, incluido el supuesto crimen de un compañero, en un auto extenso en el que ordenaba la entrada y registro en sus domicilios de Toén, Coslada, Ávila y Ribeira. La magistrada se apoyó en seguimientos, inspecciones oculares, informes de balística, del Instituto de Toxicología y de ADN, así como en declaraciones testificales, fotografías, relación de llamadas, comunicaciones y documentación bancaria, para apuntar indicios contra Roi y Bernardo D. L. por la comisión "conjunta y planificada", entre mayo de 2014 y abril de 2016, de los delitos de homicidio, robo con fuerza, tenencia ilícita de armas, revelación de secretos, simulación de delito, denuncia falsa e injurias y calumnias. Una de las conclusiones a las que llega la instructora es que el ADN hallado en el arma del agente muerto, Celso B. A., puede coincidir con familiares "de tercera o cuarta generación" de los sospechosos. Por ahora no se ha confirmado. La semana pasada, la Científica extrajo a los hermanos una muestra de saliva.

En el despacho donde apareció muerto Celso, el 9 de abril de 2016, se encontraron tres de las pistolas desaparecidas. En todas había ADN de terceros. Una estaba en un archivador, otra en un cajón de la mesa auxiliar, cerrada con llave, y de la tercera salió la bala que acabó con la vida del agente del área de prensa -Bernardo era el jefe- de un tiro en la sien. En el auto que ordena los registros, la juez hace referencia a las posibilidades de coincidencia del ADN hallado en la pistola que estaba en la mano izquierda de Celso -sospecha que fue colocada ahí- "con familiares dentro del tercer o cuarto grado de los investigados, lo que permite inferir la ubicación en el domicilio familiar de la misma". Es una "posibilidad de coincidencia dada la razón de verosimilitud" que arroja un informe que cita la juez.

Bernardo y Roi están investigados por elaborar presuntamente los anónimos a Asuntos Internos y medios de comunicación. El primero, de noviembre de 2014, acusaba a una serie de policías de prácticas corruptas, dando lugar al pinchazo inicial de 13 teléfonos y a la operación Zamburiña, en la que cuatro agentes antidroga están imputados por supuesto trato de favor a traficantes. La juez Armesto sostiene que los gemelos y el fallecido armaron la trama para perjudicar a otros policías. Atribuye a Roi y Bernardo el acceso a bases de datos con identidades de otros policías para elaborar su estrategia, acusando al exjefe antidroga y otros -antes de lograr incautaciones importantes en el puesto de Roi, ya desarticulaba trapicheo en otra unidad- de sustracción de drogas, dar datos personales de policías a traficantes y de la propia sustracción de armas.

Los anónimos y la sustracción

La juez llama la atención sobre el hecho de que en el anónimo a Asuntos Internos se hablara de 6 armas robadas, cuando de la falta de 3 no hubo constancia hasta febrero de 2015. El envío de la filtración permite inferir su vinculación al robo junto a Celso, según la titular del 3, que cree que copiaron o robaron la llave del armero. En su opinión, el correo autoinculpatorio enviado por el agente el día de su muerte no tiene credibilidad.

El estado del arma es una de las claves por las que la UDEV descarta el suicidio. Estaba con la recámara abierta cuando, si se efectúa un disparo sin cargador -como fue el caso-, la corredera debe quedar cerrada, lo que no sucedió con la de Celso. Armesto da por hecho que la pistola fue manipulada y considera "inverosímil" que pudiera ser Celso tras un disparo en la cabeza, "solo cabe que lo realice un tercero". La defensa, Neil González, sostiene que esta evidencia no descarta el suicidio y aduce: "Hay un informe de la brigada central de homicidios que dice que con el empuñamiento de un zurdo la corredera podría quedar atrás".

La tarde de la muerte, el coche usado por los gemelos fue grabado entrando al garaje. Aparcó en una plaza fuera del ángulo de las cámaras y próxima a un pasadizo que comunica con la galería de tiro por las tripas del edificio. Se hallaron huellas de mano a lo largo de un canalón. Hubo "maniobras anómalas" del coche del Roi ese día y el anterior en el aparcamiento, según Armesto. La mañana de los hechos, Roi ya había estado en comisaría, "sin explicación coherente", según la juez, dejando otro coche en un lugar libre de cámaras. Bernado dijo que esa tarde estuvo en el complejo deportivo de Monterrei. La defensa sostiene que hay testigos y pruebas para acreditarlo. Además, la juez dice que el día antes de los hechos hubo una reunión entre Celso y Roi de la que el primero salió alterado. A la juez le llegó un anónimo en el transcurso de la causa que alertaba de que la víctima había sufrido presiones.

El informe de balística forense que esgrime la familia de la víctima como prueba del homicidio alude a que el disparo se produjo a una distancia de entre 7 y 10 centímetros, con una trayectoria de arriba a abajo y oblicua. La defensa contesta con un examen de Toxicología en el que se hallaron restos de bario por el contacto con el arma en la sien, lo que indicaría según esta parte que el tiro fue a bocajarro, más compatible con la hipótesis del suicidio. "Se basa en dato empíricos, por la presencia de concentraciones metálicas en la sien, es decir, que la pistola estaba en contacto con la cabeza y el tiro fue a quemarropa", dice el abogado. La magistrada Armesto, en el auto, aclara que ese dictamen "fue rectificado con posterioridad", y que las conclusiones de balística sobre la distancia y la trayectoria del disparo "abundan en el carácter homicida de la muerte".

La juez y los investigadores de la UDEV se apoyan en más indicios para sostener la tesis del homicidio, como que el cuerpo careciera de heridas consecuencia de una caída contra el mobiliario del despacho, -sugiriendo que una tercera persona lo colocó en el suelo- o la ausencia de motivos para quitarse la vida que también manifestó la familia desde un principio.

Además, la instructora se apoya en la posibilidad de la manipulación de la mano izquierda -la del arma- y de los brazos por las salpicaduras de sangre en las proximidades de esas extremidades. La mano tendría que estar protegida por el propio empuñamiento en un disparo autoinfligido, razona la juez.

También alude a una ausencia de lucha por "confianza" como indicio contra los sospechosos por el hecho de que Celso trabajara en el departamento del que Bernardo era responsable. El abogado, de nuevo, apunta a otro dictamen: "La UDEV de la Comisaría General de Policía Judicial, experta en homicidios, dice que la ausencia de lucha es uno de los motivos de una etiología suicida". El letrado mantiene firme la defensa de la inocencia de los gemelos: "No hay un solo indicio suficientemente consistente que descarta el suicidio, y menos que apunte a ellos".

Esta es una de las razones en las que motiva su recurso ante el juzgado de Instrucción 3 para pedir la nulidad de los registros practicados el viernes 19, tras la detención de Roi y Bernardo, en domicilios de su propiedad o residencia en Ribeira, Ávila, Coslada y Toén. El letrado recuerda que la magistrada ordenó buscar pruebas de, entre otros delitos, el robo de las armas del búnker (las 3 que no estaban en el despacho de Celso no han aparecido). González entiende que Armesto no tiene competencia para investigar el robo y la tenencia ilícita de armas, puesto que existe una causa paralela abierta con anterioridad en el juzgado de Instrucción 1 de Ourense.

La Fiscalía quiere dos causas

Armesto solicitó en dos ocasiones a su compañero Leonardo Álvarez que se inhibiera a su favor. En ambos casos la fiscal su opuso. El ministerio público hizo constar mediante escrito a Armesto que prefiere la continuación de los casos separados para asegurarse el esclarecimiento del robo de pistolas, perpetrado hace más de 3 años. En esa causa paralela, el juez Leonardo Álvarez interrogará el próximo lunes, en la condición de investigado, al secretario general de la comisaría, J. M. S. R., tras la declaración como imputado del responsable del armero, E. A. V, quien en noviembre dijo al juez que siguió el protocolo y avisó al superior -el secretario- tras tener conocimiento de las sustracciones en el búnker, en agosto de 2014 y febrero de 2015.