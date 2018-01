Un geriátrico canino para los "abuelos" de la perrera

Decenas de "abuelos" y "abuelas" de la perrera municipal, son canes que, por su avanzada edad, y tras años en las instalaciones sin ser adoptados, sufren las mismas dolencias que muchos mayores humanos "como soledad y artrosis", explica Area Cid, presidenta de Progape, la asociación que gestiona el servicio municipal de la perrera. Por eso y aprovechando que el Concello ha iniciado el estudio de la segunda fase de mejora de estas instalaciones de acogida de animales, Progape ha pedido entre las obras urgentes, un "geriátrico" para dar calor a los últimos años de estos canes.

La arquitecta del Concello de Ourense ha iniciado la toma de contacto con el colectivo Progape, que gestiona este servicio municipal de la perrera, para diseñar las prioridades de la segunda fase de mejora de esta instalaciones de acogida de animales abandonados.

La primera fase dignificó una perrera obsoleta, que la carencia de servicios mínimos para atender y acoger en condiciones de salubridad a los cientos de canes y gatos que le llegan cada año (unos cuatrocientos en la actualidad) lo obligaba incluso a mantener hospitalizados algunos animales durante su convalecencia en aseos o salas no habilitadas.

Superada esa fase urgente "ahora el Concello nos está pidiendo propuestas, como gestores de las instalaciones y le dimos una lista de prioridades, la primera la mejora eléctrica, luego retirada de la incineradora de los animales fallecidos, y esa zona geriátrica para los más viejitos y viejitas de la perrera, que son muchos", explica la nueva presidenta de Progape, Area Cid.

En estos momentos hay unos 400 animales acogidos, la mayoría perros, "y el estado del sistema eléctrico es muy malo, está roído y oxidado, lo que impide mantener determinados servicios, o garantizar que algunas zonas donde pasan el invierno los animales tenga luz o calefacción".

También urgen la retirada de esa antigua incineradora de animales fallecidos, un servicio que hace tiempo y por cuestiones higiénicas, "ya no se hace aquí, sino en un lugar especializado, por lo que su retirada nos permitirá ganar mucho espacio para seguir prestando otros servicios como dotar un nuevo patio".

Pero la tercera gran urgencia es ese espacio propio para canes un poco desahuciados como Isachi, una perra ya desdentada que acumula media vida en jaulas no adaptadas para su edad. "Ancianas" perrunas que no han encontrado familias adoptantes. "Hay muchos canes que no están en condiciones por su artrosis y otras dolencias de la edad para pasar el invierno en jaulas abiertas en las que se le congela hasta el agua por la noche y hace mucho frío; nos apena que pasen en esas condiciones el tiempo que les queda", lamenta Area Cid.

Es una de las asignaturas pendientes de unas instalaciones a las que siguen llegando a diario "perros abaldonados o perdidos; los perdidos si llevan un chip y este está actualizado no tardan en volver a casa, otros fueron abandonados a propósito, o bien son de familias que le pusieron chip en otra comunidad autónoma, se vinieron a vivir a Ourense o bien a alguna cacería,y cuando el perro se pierde no es fácil dar con sus dueños", indica la presidenta de Progape.

No obstante a la nueva gestora les sorprende que "la solidaridad va en aumento, y cada día una ó dos personas adoptan, en algún caso a animales ya de avanzada edad o con enfermedades crónicas". De hecho desde el 7 de noviembre han sido más de 60 las adopciones de animales cerradas.