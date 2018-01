Carlos Tarque: "Spotify debe pagar más a los artistas, pero ha servido para que se reduzca la piratería"

Carlos Tarque tiene esa voz inequívoca que maravilla a la primera canción. Rugosa y enérgica, elástica y tempestuosa. En España puede decirse del líder de MClan lo mismo que de Gardel en Buenos Aires: que cada día -y han pasado 82 años desde su muerte- canta mejor. La banda formada en Murcia toca hoy en A Coruña y mañana en Ourense, en el tramo final de su gira de punto y aparte. En el auditorio de la ciudad de As Burgas, con más de 900 localidades, se agotó el aforo hace días para un concierto que promueve "Escena Sonora". Son los últimos directos del grupo antes de un parón breve, suficiente para que Tarque y el guitarrista Ricardo Ruipérez se centren en sus proyectos personales. "Con el paréntesis nos renovaremos un poco", resuelve el vocalista mientras conduce. MClan, que en 2018 alcanza los 25 años de vida, volverá a la carretera en 2020. Para que su música siga como nueva, sin un pero, como la ropa de estrena. Porque, como dijo Yosi, de Los Suaves, "el rock and roll es escribir una canción como si fuera la primera y cantarla como si fuera la última".

-En Ourense os espera un auditorio lleno. Y no es frecuente aquí. ¿Estáis cumpliendo vuestras expectativas en la gira de "Delta"?

-Estoy contento de que tengamos bastante público y se haya agotado el aforo en Ourense; supongo que se debe a que hace mucho que no vamos. Esta gira la empezamos en locales y en teatros, con menos asistencia al principio, pero enseguida se encauzó bien.

-El repertorio incluye temas del último álbum pero sobre todo un repaso general a 25 años de carrera.

-Al principio de la gira, hicimos una presentación a fondo de "Delta". Fueron 12 o 15 conciertos de unas 2 horas y media de duración, en un formato muy acústico y más experimental. En esta ronda de cierre tocamos 3 o 4 temas de "Delta" pero el espectáculo es más genérico, con todas nuestras grandes canciones. El hecho de que estemos en un fin de gira tiene una connotación emocional. Va a ser muy bonito.

-"Carolina" o "Maggie despierta" son éxitos reconocibles desde su lanzamiento, en 2001. ¿Reconforta que una parte del público espere a que lleguen esas canciones para venirse arriba, o uno llega a aburrirse de ese tipo de temas?

-No odio ni le tengo manía a ninguna canción. Yo creo que hay una obsesión por parte de la gente en general, y un poco en particular de los periodistas, de pensar que uno odia las canciones que le han hecho famoso. En general, el público que viene a vernos es fan de casi todas las canciones; de hecho, "Carolina" muchas veces no es la más coreada en los conciertos. En cualquier caso es normal que haya quien quiera escuchar sobre todo esos temas. Yo, cuando fui a ver a Tom Petty, estaba deseando que tocara "Learning to fly" y sus tres o cuatro grandes hits, además del resto, porque soy un gran fan.

-¿Qué da el directo a MClan?

-Somos un grupo sui géneris,con tirón popular. Tenemos la suerte de poder tocar en un auditorio gratuito, como por ejemplo en las fiestas de A Coruña ante 15.000 personas. Somos un grupo de directo, en el escenario es donde nos encontramos pletóricos y el grupo alcanza su mayor grado de expresión.

-Termináis la gira el 20 de enero en el Teatro Price de Madrid y cinco días después participáis en un concierto tributo a Tom Petty.

-Sí, es un homenaje que he promovido junto a Carlos Vudú y Pepe Cortés, que es el que regenta la Sala But. Se nos ocurrió la idea y, como hay tantos amigos que son fans y Tom Petty era tan grande, pues va a ser un éxito, vamos a llenar. Habrá más de mil personas en un tributo a un artista americano que no era superconocido en España.

-Que se muera una estrella del rock es prematura siempre, aunque sea un anciano, pero en su caso, con solo 66 años...

-Sí, la verdad es que fue impactante. No nos lo esperábamos, fue triste. Somos fans de toda la vida.

-Esta semana anunciasteis en EfeEme que MClan parará dos años para que Ricardo Ruipérez y tú os centréis en proyectos personales.

-Llevamos muchos años haciendo discos. Hubo alguna vez en que también paramos, como por ejemplo antes de la publicación de "Memorias de un Espantapájaros". Ahora planteamos un par de años para renovarnos un poco y volver en 2020. En ese pequeño paréntesis, Ricardo va a hacer unas canciones que tiene, y yo otras. Trabajar en solitario después de 25 años de grupo es algo normal, lógico y sano.

-¿Qué tienes en mente?

-Estoy haciendo un disco con Carlos Raya, que va a ser el productor y el guitarrista. Nosotros venimos del rock un poco más potente y mi intención es hacer algo de rock clásico con riffs de guitarra, al estilo de un power trio. Ricardo va a hacer un disco con un estilo un poco más country y suave.

- "Hot legs" fue uno de tus grupos paralelos. Recuerdo un concierto hace varios años, en el Náutico de San Vicente do Mar. Leiva estaba a la batería, sin camiseta. Empezasteis a la 1 de la madrugada.

-He formado parte de varios grupos de versiones porque me gusta mucho tocar en directo y pasármelo bien. Ahora tengo otra que se llama "Gran Cañón". De hecho, este verano vamos a ir a tocar también al Náutico y a Ponteareas, al Rock in Río Tea. Es otra banda de versiones en la que están Leiva, miembros de Los Zigarros y MClan, y Julián Maeso. Vamos, que es una superbanda.

-¿Qué le aporta a alguien como tú, con tantos conciertos, discos y carretera a las espaldas, formar parte de esta clase de grupos para locales pequeños y giras reducidas?

-Bueno, este año entre unas cosas y otras vamos a hacer 5 o 6 festivales. No era la idea pero al final te llaman y te lían. En realidad surgió como un grupo de garito porque hacemos canciones especiales, que no son muy conocidas. De hecho, hemos tenido que adecuar un poco el repertorio a un auditorio más popular porque hacíamos temas tan raros que poca gente conocía. ¿Qué me aporta? Me gusta tocar y pasármelo bien.

-MClan tiene una media de 304.000 oyentes al mes en Spotify y la canción más escuchada, "Carolina", acumula más de 10,3 millones de reproducciones. ¿Qué opinión tienes de estas plataformas?

-No sabemos si el negocio que se está haciendo con nuestra música está ajustado a lo que deberíamos cobrar. Creo que los artistas en general están cobrando muy poco dinero, y eso hay que revisarlo, vamos a pelear porque Spotify se adapte a nuestras demandas. Pero por otro lado, ha hecho que se acabe un poco la piratería porque el 90% de la gente escucha música ahí.