Camping de Untes: el expolio continúa

Decenas de enlaces de internet siguen anunciado el Camping de Untes, sus dotaciones, sus bungalós y vista al río al tratarse de la primera instalación para el campismo del municipio promovida por el Concello de Ourense y la única gestionada sin barreras por un colectivo de personas con minusvalías contratados a través de Aspanas Termal SLU.

Pero el camping no solo está cerrado desde finales de 2015 -al entrar en concurso de acreedores la mencionada firma Aspanas Termal que lo gestionaba-, sino que al no poder acceder legalmente el Concello de Ourense en calidad de propietario a las instalaciones, ni rescatar la concesión, dado el complejo contexto concursal en el que se encuentra, el Camping de Untes no solo está siendo desmantelado: cocinas, fregaderos, baños, elementos de duchas, sino que sus bungalós son en ocasiones, incluso, refugio de okupas.

El Concello anunció en diciembre de 2017 que ha decidió acudir a la vía judicial para resolver la situación que no pudo hacer hasta ahora pues, al menos en dos ocasiones, la administradora concursal no acudió a la citación del Concello para entregarles el camping pese a las providencias dictadas desde la Concejalía de Turismo.

Ahora, las otras "víctimas", la Plataforma de Familias afectadas por el cierre "intencionado", dicen de Aspanas Termal que dejó a sus familiares, la mayoría hijos con minusvalías en la calle, señaló que "vivimos con estupor y preocupación todo lo que acontece con el concurso de acreedores de Aspanas Termal, pues desde el comienzo de este proceso se están produciendo graves irregularidades que nos gustaría que alguien explicara".

Afirman que, en su momento, se aceptó un concurso sin presentar la contabilidad y la administradora concursal, Yolanda Barreiro, "aunque tenía el deber de presentar las cuentas en el Registro Mercantil, con fecha de julio de 2017 las últimas cuentas presentadas son las del año 2013" .

Tampoco se aportó al concurso, según esa plataforma, el inventario de bienes del Centro Especial de Empleo. "La administradora concursal hizo unos lotes, sin especificar qué bienes conformaban cada uno de ellos, y siWn producirse un peritaje del valor de cada uno de los dichos bienes".

También les llama la atención que "en septiembre de 2016 una empresa de Ourense tuviera a la venta parte de los mismos a través de una famosa página de anuncios". Dato del que miembros de esta Plataforma, informaron la jueza del Mercantil y la administradora concursal.

Un robo de 15.000 euros

Resaltan que el robo que se produjo en las instalaciones del camping el pasado día 6 de enero, no es el primero que se registra. "En mayo de 2016 se produjo un robo que la administradora concursal no puso en conocimiento del Concurso hasta septiembre de ese mismo año por un valor de 15.000 euros, también sin especificar qué bienes fueron sustraídos".