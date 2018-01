Cae la cota de nieve y sigue la alerta tras complicar el tráfico en la A-52 y dejar a 152 alumnos sin clase

La primera nevada que causa incidencias en lo que ha transcurrido de temporada de frío complicó el tráfico ayer en la autovía A-52, en el límite entre Ourense y Zamora, y dejó sin clase a un total de 152 estudiantes de cinco centros educativos de la provincia, cuatro de los cuales decidieron suspender la jornada lectiva. La alerta amarilla se mantiene para hoy por segunda jornada consecutiva. La cota bajará desde los 1.200 a los 800 metros. Según Meteogalicia, en las zonas de montaña se formarán capas de hasta cinco centímetros de nieve -los mismos que ayer-, mientras que en el sur del territorio la acumulación puede llegar a los dos centímetros.

La Guardia Civil de Tráfico y las quitanieves tuvieron que trabajar a fondo ayer por la mañana. El punto más conflictivo por la nevada fue la principal vía de comunicación del sur de Galicia, la autovía das Rías Baixas, A-52. Al declararse el nivel rojo sobre las 10.25 horas, los camiones, vehículos articulados, autobuses y turismos que no llevasen cadenas debieron esperar en el área de servicio del kilómetro 143, en As Vendas da Barreira (Riós). Aguardaron unos 50 camiones y 200 turismos, mientras las quitanieves limpiaban la plataforma de la autovía en ambos sentidos de circulación. A las 11.25 horas, los turismos pudieron retomar el viaje y una hora después lo hicieron los camiones. Para reiniciar la marcha con seguridad, se organizó un convoy que iba encabezado por un vehículo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

La situación era un poco más complicada en los puertos de A Canda y Padornelo. Según la Dirección General del Tráfico -el propio director, Gregorio Serrano, puso tuits al respecto-, a las 10.19 horas de la mañana se activó el nivel rojo (circulación difícil) en la A-52, desde el kilómetro 140 (municipio de A Gudiña) al 113 (en A Mezquita, en el límite entre Galicia y Zamora). La calzada no llegó a cerrarse del todo -el corte para todo tipo de vehículos es el nivel negro-. La zona era "transitable con precaución".

El Subsector de Tráfico de Ourense relata que, hasta las 9.10 horas de la mañana, caía solo aguanieve y la circulación era normal. A partir de ese momento, comenzó a nevar y se declaró el nivel verde, que prohíbe superar los 100 kilómetros por hora y obliga a los camiones a circular por la derecha. A las 10, la nieve cuajó y cubrió la calzada, momento en que se declaró el nivel amarillo, que prohíbe el paso de camiones y restringe la velocidad máxima a autobuses y turismos a 60 km/h. El nivel rojo se mantuvo desde las 10.25 a las 11,25 horas, momento en el que retornó el amarillo. A las 12.55 se restableció el nivel verde y, a las 16.30 horas, la circulación se dio por normalizada.

En el operativo especial por nieve en la A-52 participaron cinco patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Ourense, dos de Seguridad Ciudadana de los puestos de A Gudiña y Riós, así como el GES de A Gudiña, que participó con 2 equipos de Protección Civil. También participaron los responsables de la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento y de la empresa de conservación, mantenimiento y limpieza de la carretera que movilizaron las máquinas quitanieves en A Canda, Vilavella, O Canizo, Erosa, Riós, Fumaces, y As Estivadas.

Accidentes en A Gudiña y Xinzo

La A-52 registró ayer dos siniestros. En A Gudiña un conductor salió ileso después de sufrir una salida de vía con posterior choque contra la barrera metálica de la mediana, en el kilómetro 127, sentido Porriño. Por otra parte, dos personas resultaron heridas en Xinzo al colisionar tres turismos que circulaban a la altura de la rotonda que da acceso a la autovía. Ocurrió a las 9.

El estado de las carreteras en las zonas de montaña dejó a un total de 152 escolares ourensanos sin clase. Cuatro centros de A Gudiña, A Mezquita, Riós y Vilariño de Conso cerraron sus puertas y en un quinto, en Vilardevós, se vieron afectados 4 alumnos. No hubo jornada lectiva ayer en el CPI Plurilingüe Laureano Prieto, en A Gudiña, con 72 alumnos afectados; en el CEIP Augusto Assía, en A Mezquita, con 32 alumnos; el CEIP das Vendas da Barreira, en Riós, con 30 alumnos sin clase; y en el CEIP de Vilariño de Conso, con 14. Además, en el CEIP Plurilingüe Rodolfo Núñez Rodríguez, de Vilardevós, no se interrumpieron las clases pero cuatro de sus estudiantes no asistieron porque el autobús no pudo hacer su ruta debido al estado de la vía.

El aviso amarillo con previsión de nevadas significativas continúa hoy. Meteogalicia prevé que la situación mejore ya mañana, aunque en el parte emitido ayer aún se mantenía el nivel para el jueves, con una cota de 1.000 metros en la montaña y el sur ourensano.