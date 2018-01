La Audiencia da carpetazo a la rama ourensana de la ´Patos´ sin ver delito en un viaje pagado a un funcionario

La derivada ourensana de la Operación Patos se cierra de manera definitiva. La Audiencia Provincial rechaza el recurso de la Fiscalía, que pretendía llevar a juicio a 4 de los 7 investigados por supuestas irregularidades en la adjudicación por parte del Concello, en 2013, del mantenimiento de zonas verdes en la ciudad. Se investigaba un presunto delito de cohecho por el viaje pagado al funcionario jefe de Medio Ambiente por una empresa que resultaría la adjudicataria del contrato. El importe se situó en unos 1.000 euros. En contra del criterio del ministerio público, el tribunal considera que no existe ilícito.

Así se expresa la sala, citando jurisprudencia al efecto, en una resolución de la que ha sido ponente la magistrada Ana María del Carmen Blanco: "En el comportamiento de los investigados jefe de servicio de la concejalía de medio ambiente y empresarios que realizaron la invitación al congreso en la ciudad de Málaga, no se aprecian" elementos de cohecho, " ya no solo porque no parece que la invitación a la participación en tal congreso rebase lo que constituye un uso social habitual o de cortesía, dado su carácter formativo e ilustrativo sino, y ello es lo más importante, porque no ha resultado acreditado que el concejal en cuestión tuviera poder decisorio en la resolución del concurso de adjudicación en el que participaba la empresa por cuya cuenta se realizó la invitación sufragando los gastos de desplazamiento y alojamiento".

La Audiencia añade que en la adjudicación hubo un "cumplimiento riguroso del procedimiento legalmente establecido". En su resolución del recursos del fiscal, el tribunal asegura que "bastaría dar aquí por reproducidos los acertados argumentos barajados por el instructor para el rechazo del presente recurso, lo que se hace, al convenir con éste, en que la conducta descrita en la denuncia carece de la necesaria tipicidad que habilite la continuación del procedimiento como se pretende". Se confirma así el carpetazo definitivo a una causa que se siguió en el juzgado de Instrucción 1 de la ciudad, cuyo titular es Leonardo Álvarez.

En mayo, el juez había decretado el sobreseimiento provisional tras resolver que "no puede concluirse que la invitación al congreso celebrado en Málaga pretendiese de algún modo influir en la resolución del concurso, especialmente si tenemos en cuenta que la persona que finalmente asistió no formaba parte de la mesa de contratación, más allá de lo censurable que desde un punto de vista moral pueda considerarse dicha conducta". El viaje de un funcionario del Concello a un congreso, a cargo de la empresa finalmente adjudicataria, no constituye delito porque "no se puede considerar como un regalo que exceda de la mera cortesía, especialmente si tenemos en cuenta el escaso coste del viaje, que no excedió de 1.000 euros", dijo.

La empresa estuvo imputada

La pieza en Ourense de la Patos (que tuvo diligencias 3739 /2015 en el juzgado de Instrucción 1) mantuvo bajo el foco a un total de 7 investigados: 4 representantes de la empresa adjudicataria, Cespa Jardinería S. L. (J. R. A. G., P. M. A. , J. L. P., y A. C. G); la propia empresa como persona jurídica; así como dos funcionarios del área de Medio Ambiente del Concello de Ourense: el jefe de servicio, C. J. C. Á., y el jefe de Sección, G. G. V., que era responsable del contrato.

Tras el archivo provisional, el fiscal del caso, Carlos Valenzuela, presentó recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, al observar razones jurídicas suficientes para llevar a juicio a 4 de los 7 que han estado investigados en las diligencias: a dos representantes de Cespa Jardinería S. L., a la propia empresa como persona jurídica, y al jefe de servicio de Medio Ambiente en el Concello, C. J. C. Á. El ministerio público no discutía tanto la cuantía de la supuesta dádiva -1.000 euros en el coste del viaje- como que el funcionario jefe de servicio de Medio Ambiente accediera a viajar al congreso, con los gastos pagados por la empresa Cespa, cuando el proceso de adjudicación no estaba cerrado y la firma que lo invitaba era una de las aspirantes al contrato del Concello.

A finales de 2013, el Ayuntamiento resolvía a favor de la mercantil que estuvo investigada, Cespa Jardinería S. L., filial del gigante Ferrovial. El contrato era de 1,1 millones al año. La firma siguió prestando el servicio en precario hasta que, en junio de 2016, el gobierno local resolvió el concurso público para contratar el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad a favor de Valoriza, que recibirá más de 660.000 euros al año.

Las diligencias ya cerradas se abrieron en noviembre de 2015 en Instrucción 1, en una pieza separada de la macrocausa que se inició bajo secreto en 2013 en Vigo -en Instrucción 7- para investigar presuntos delitos contra la administración pública. Las escuchas de la UDEF de la Policía nutrían el grueso de las pesquisas. Todos los investigados negaron irregularidades. La Audiencia confirma definitivamente que no las hubo.