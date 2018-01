El juez ve un "vicio" en el proceso de privatización de los bomberos y abre la puerta a una revisión

El magistrado Francisco de Cominges, titular del juzgado Contencioso-Administrativo 1 de Ourense, aprecia "un vicio o defecto formal" en el procedimiento administrativo de privatización de los parques comarcales de bomberos por parte del Consorcio Provincial de Ourense para el Servicio contra Incendios y Salvamento, un ente en el que están representados la Xunta y la Diputación. El juez no tumba la externalización (valorada en 17,5 millones de euros), que continúa vigente, porque la adjudicación -que recayó en la empresa Veicar S. L. en septiembre de 2016- no había sido impugnada en la demanda. Con todo, sugiere una posible revisión de oficio por parte de los recurrentes, la CIG, a quien el juez da la razón en parte al fallar que el ente vulneró la negociación colectiva al establecer que la empresa adjudicataria debía subrogar a todo el personal y equiparar su salario con el parque con las mejores condiciones económicas antes de la fusión, que era el de Verín.

El 21 de abril de 2016, el pleno del consorcio aprobó el expediente, pliegos, cláusulas y convocatoria de licitación. El ente fijó la subrogación del 100% de los trabajadores de los tres parques comarcales que ya existían con gestión indirecta (Verín, A Limia y Valdeorras; el de O Carballiño se inauguró en junio) y unas condiciones laborales homogéneas en cuanto al salario, los trienios, las reglas para la selección del nuevo personal o los detalles del plan de formación.

El juez comparte con la CIG que los representantes de los trabajadores se vieron "privados" del derecho a la negociación colectiva o al trámite de consultas. No se constituyeron comisiones o mesas de diálogo, una vulneración del artículo 44.9 del Estatuto de los Trabajadores. El magistrado anula el acuerdo "por haber incurrido en un defecto formal al haberse dictado sin una previa fase de negociación colectiva o consultas con representantes de los trabajadores, pese a establecer condiciones esenciales vinculantes de carácter puramente laboral". La decisión del consorcio "afectó de manera directa y significativa a las condiciones laborales de los empleados". Los 80 de los 4 parques pasaron a cobrar en torno a 1.300 euros cuando en algunas bases no llegaban a los 1.000 con anterioridad. "El consorcio no lo puede decidir vía dedocrática", expresó el asesor jurídico de la CIG, Anxo García Torres.

En la demanda, defendida por la abogada Begoña Alonso Santamarina, la CIG instaba la declaración de la existencia de un "grupo patológico de empresas" al considerar al consorcio como el verdadero empresario, siendo la contratista un "empresario ficticio e interpuesto" al que se cedieron ilegalmente los trabajadores. El ente alegó que la empresa mantiene su poder de dirección en la selección y gestión de personal, aunque tenga que respetar las reglas fijadas en el pliego y su margen esté subordinado a los requisitos de calidad del servicio. El juez no ve necesario pronunciarse sobre si existió cesión ilegal o si existe el "grupo patológico" de empresas, al competer a la jurisdicción social, pero sí establece que es el consorcio "y no la empresa contratista, el que directamente ha impuestos esas determinadas condiciones laborales. Existe en este punto una vinculación entre los trabajadores afectados y la administración consorcial provincial".

Cominges no se pronuncia sobre la adjudicación ni ordena repetir el proceso porque, pese a que se le dio traslado al respecto para que se pronuncia, la CIG no impugnó la resolución a favor de Veicar. "No habiendo solicitado nada la actora al respecto, se incurriría en desviación procesal y en incongruencia si en la sentencia, o en fase de ejecución forzosa, se declarase su nulidad o se dispusiese la retroacción de actuaciones". No obstante, el magistrado indica al sindicato que si la sentencia es firme, "podrá instar en vía administrativa la revisión de oficio de la resolución de adjudicación del contrato por el referido vicio formal", sin prejuzgar "el posible resultado de ese procedimiento administrativo, que habría luego de fiscalizarse en un nuevo proceso judicial distinto" La CIG estudiará esa posibilidad..

La Diputación irá al TSXG

La resolución no es firme y todavía admite recurso de apelación ante la sala contenciosa del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La Diputación acudirá a esa vía, según las fuentes consultadas. La CIG, que ayer compareció en Ourense para comunicar la sentencia, subraya que ya que la resolución establece la vinculación de los bomberos con el consorcio, los bomberos deberían pasar a ser parte del ente y no estar al cargo de la adjudicataria. Según Anxo García, el sindicato buscará "un acuerdo" con la administración provincial. Luis Ferreiro, de CIG Verín, interpeló al presidente de la Diputación tras afirmar que Baltar padre prefería la gestión pública de los parques para ahorrar costes y por un mejor servicio.