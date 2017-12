Un 21% de edificios de Ourense afectados

Galicia y en especial Ourense son consideradas zonas de riesgo de emanaciones de gas radón por el sustrato granítico en el que se ubica. De hecho algunos estudios como el de la "Lung Cáncer Risk in Never Smokers" (Lcrins), realizado por miembros de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) que trabajan en los principales hospitales gallegos habían detectado que el 25% de cánceres de no fumadores los produce la exposición a elevados índices de radón, e incluso un 21% de hogares de la provincia de Ourense estarían afectadas.

El radón es un gas radioactivo incoloro, inodoro e insípido que procede de la descomposición del uranio presente en la corteza terrestre. Se acumula dentro de espacios interiores como las viviendas o los lugares de trabajo, que impiden su liberación a la atmósfera.

Cuando inhalamos el radón, éste se descompone y produce partículas alfa radiactivas que impactan en los pulmones. Los estudios realizados en todo el mundo han demostrado que las personas que viven en casas con un nivel elevado de radón tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón riesgo mayor aún para los fumadores. La OMS reconoce al radón como un cancerígeno humano desde el año 1988 y este mismo organismo en 2009 recomendó reducir el nivel de exposición considerado como "seguro".