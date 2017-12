El PSOE pide modificar la ordenanza para que la Feira do 21 sea una cita ferial legal y estable

Una edición de la Feira do Vinteún este verano. // Jesús Regal

Una edición de la Feira do Vinteún este verano. // Jesús Regal

El grupo municipal del PSOE acaba de solicitar en Xunta de Área de Comercio del Concello a la concejala responsable, Flora Moure, que estudie la posibilidad de modificar la actual ordenanza, con el fin de que se pueda seguir celebrando la Feira do 21, que han intentado recuperar los vecinos de ese barrio, y que pensaban volver a celebrar el día 23 de este mes. Sin embargo, pese a ser esa cita un "reactivador de la economía de O Vinteún", indica el PSOE el Concello dice que no puede autorizarse de acuerdo a esa normativa municipal actual de Comercio.".

El PSOE afirma que en el pleno de agosto de 2016, presentaron una moción, reclamaron que se desbloqueara la Concejalía Comercio para aprobación de esa nueva de Feria do 21. En aquel pleno se aprobó por 17 votos a favor y 10 votos en contra (los del PP). En septiembre de este año, de nuevo el PSOE presentó en el pleno municipal una iniciativa vinculada con la tradicional Feira do 21, " en vista de la inacción del equipo de gobierno, en la que se reiteraba la petición anterior, instar al gobierno municipal a que la tradición de la Feira do 21 sea incorporada de manera inmediata al calendario ferial del Concello y que haya un compromiso institucional de colaboración para que pueda tener una continuidad en el tiempo, como reivindicación histórica y también como cita revitalizadora para la actividad comercial y cultural del barrio y del resto de la ciudad".

Pero afirman que "pasado más de un año de nuestras primeras reivindicaciones, el PP no dio cumplimiento a los acuerdos adoptados". La idea impulsada por la Asociación de Vecinos de Santa Teresita y la Asociación de Comerciantes de Lo Vinteún buscaba recuperar las raíces del barrio además de generar actividad económica y cultural, y cumplió de sobra dichos objetivos, siendo un éxito total de afluencia y participación, por eso ahora piden al PP que actúe .