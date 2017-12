Un incendio calcina un vagón ocupado por dos indigentes

Los Bomberos de Ourense extinguieron un fuego declarado en el interior de un vagón sin actividad estacionado en una vía muerta de la estación Empalme de la capital. El guardia de seguridad de las instalaciones de Adif fue el que detectó el incendio a las 23.00 horas del lunes 25 y alertó al 112.

El vehículo afectado estaba ocupado por al menos dos indigentes, que hacían vida en el vagón. De hecho, los efectivos de bomberos barajan como causa probable del fuego una hoguera que los ocupantes habrían prendido en el interior para calentarse. No obstante, cuando la dotación llegó a lugar indicado, en las proximidades de la calle Río Arnoia, no había nadie en el lugar, por lo que no se registraron daños personales. Es posible, que los moradores hubiesen abandonado el lugar al declararse el fuego.

Como consecuencia del siniestro el vehículo quedó prácticamente calcinado y ardieron también dos colchones que había en el interior, enseres viejos y ropa de los ocupantes. Testigos indicaron que era habitual que dos personas pernoctasen allí.

Antes de actuar en este fuego, los bomberos tuvieron que cortar previamente la catenaria para poder así acceder a las vías y sofocar las llamas. Según indicaron desde el servicio, el fuego no afectó a ningún elemento exterior del vagón. También fueron informados del suceso, además de los técnicos de Adif, agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil.