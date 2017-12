"No recordamos otro año con tal volumen de clientes en la Plaza de Abastos de As Burgas"

La campaña de Navidad también ha sobrepasado todas las expectativas para los comerciantes de la Plaza de Abastos número 1 Ourense, el mercado de As Burgas, que abrirá hoy día 24 por la mañana para los rezagados que non han rematado sus compras de viandas frescas, y en cuyos negocios, sobre todo pescaderías y carnicerías "hemos registrado largas colas y un volumen de clientes como no se recordaba" explica el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos, Emilio Pedro González.

"Fue la locura, y hubo colas sobre todo en las pescaderías y en algunas carnicerías pese a contar con cinco o seis vendedores de forma simultánea y gente de refuerzo tocaba también hacer cola, y sobre todo nos sorprende en general la gran presencia de gente joven, que viene buscando productos de calidad, frescos y además demuestra que llegan informados y buscando calidad, algo que es una esperanza de futuro para nuestra plaza de abastos" explica.

Este cambio de hábitos no parece solo cultural, fruto de un aumento del interés social y de los jóvenes por la cocina de autor, "sino porque esta plaza es una de las más baratas de Galicia y para todo tipo de personas, igual se venden productos a muy bajo precio para personas de escasos recursos, como carnes o pescados que en algún caso pueden estar más caros que en alguna gran cadena, pero que es producto nacional, no importado de primera calidad, y en algunos casos gourmet" indica. Será además el último año, por ahora, en el que se podrá comprar en este edificio histórico de la plaza de abastos, pues el traslado de puestos a la construcción provisional de la Alameda se hará en enero. "Creemos que esa ubicación provisional, dure los años que dure, va a gustar al público pues es muy accesible" indica.