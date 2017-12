El comercio local recupera el pulso en Navidad

Colas en la plaza de abastos, en las tiendas de juguetes, en los supermercados, tiendas de textil, calzado y hasta en las de electrodomésticos y regalos tecnológicos. Los colectivos de comerciantes aseguran que desde principios de semana el comercio local ha recuperado el pulso tras un otoño "muy preocupante" y la Navidad ha sido el auténtico reactivador, pues está disparando las ventas tanto en el pequeño comercio como en las franquicias "y además en todo tipo de negocios, igual los de productos gourmet, ropa o calzados y este año parece que ni esperan a las rebajas".



Es el balance que realizaba ayer Luis Rivera, presidente del Área comercial Abierta Ourense Centro, el termómetro del estado del comercio en la ciudad, junto con el Centro Comercial Ponte Vella y la Plaza de Abastos de As Burgas, está en lo referente a venta de productos frescos de alimentación.



De igual modo Marcos Vila, gerente de Centro Comercial Ponte Vella, otro referente del estado del comercio en Ourense pues aglutina más de un centenar de firmas comerciales de todos los sectores, afirma que "nuestros comerciantes están muy satisfechos del giro que han dado las ventas estos días, y de hecho desde primeras horas de la tarde resulta muy difícil en contra plaza de estacionamiento libre en nuestro parking debido al gran aforo".



La gran demanda que han tenido esta semana, "ha obligado a los comerciantes de Centro Comercial Ponte Vella a habilitar plazas para nuestros clientes en tres parkings próximos, los de Juan XXIII, Samuel Eiján y Concejo, en los que, a partir de 15 euros de compra en nuestros establecimientos, pueden disponer de dos horas de estacionamiento gratuito" señala, pues "fue la mejor fórmula que encontramos para ayudar a nuestros clientes dado que muchos se desplazan de otros municipios". La pista de hielo y los múltiples programas y talleres infantiles son otro reclamo que genera el lleno total cada día en este centro el único de sus características en Ourense.



El frío ayudó al textil



Lejos de creer que han sido los descuentos que algunas cadenas han iniciado en el "Black Friday" y en estas semanas previas a la Navidad, los grandes motores que han despejado la ventas "fueron el clima, pues con la llegada del frío empezaron a mejorar las ventas en el sector textil muy pujante en Ourense, y que no haya llovido, pues este suele ser también un factor clave para que la gente acuda de forma más masiva a comprar" afirma Luis Rivera y también a la hostelería, con restaurantes, cafeterías y terrazas llenas hace días.



Además, según el presidente Ourense Centro "aunque no sabemos cómo han sido las ventas a través de las plataformas "online", que son el gran enemigo, el pequeño comercio local ha mantenido la confianza, porque el cliente viene, puede probarse las cosas, se deja asesorar antes de comprar y pueden además devolverlo con facilidad si hay que cambiar luego ese regalo".



De igual modo Marcos Vila, afirma que "el mes de octubre fue malo, y nuestros negocios de moda han mejorado sus ventas estas semanas con la llegada del frío, aunque en Ponte Vella comenzamos a detectar ese despegue desde el puente de la Constitución".



La alimentación, más cara



En negocios como los de alimentación, la asistencia de público también ha sido masiva. En cadenas de supermercados consultadas reconocían que han llegado en algún caso a triplicar el precio que esos productos tienen el resto del año. La demanda sube el precio.



Aún así se agotaron existencias s tanto en algunas variedades de pescado y marisco, como en determinadas marcas de vinos, especialmente, así como etiquetas de marcas de calidad de los denominaciones de origen gallegas, que han ganado este año en comparación con los espumosos, una tendencia que está a la baja y que según los vendedores no tiene que ver con ningún tipo de "boicot" al cava catalán sino que es una tendencia que se viene produciendo desde hace unos años, en cuestión de bebidas brindar con vino, está de moda.



Este despegue del comercio local es fundamental para una provincia en la que, el sector terciario es uno de los motores económicos, con más e 7.000 establecimientos, 2.500 de los cuales aproximadamente están asociados a la Federación provincial de Comercio y participan de campañas conjuntas de promoción de ventas.









Emilio Pedro González | Presidente Comerciantes

"No recordamos otro año con tal volumen de clientes en la Plaza de Abastos de As Burgas"

La campaña de Navidad también ha sobrepasado todas las expectativas para los comerciantes de la Plaza de Abastos número 1 Ourense, el mercado de As Burgas, que abrirá hoy día 24 por la mañana para los rezagados que non han rematado sus compras de viandas frescas, y en cuyos negocios, sobre todo pescaderías y carnicerías "hemos registrado largas colas y un volumen de clientes como no se recordaba" explica el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos, Emilio Pedro González.



"Fue la locura, y hubo colas sobre todo en las pescaderías y en algunas carnicerías pese a contar con cinco o seis vendedores de forma simultánea y gente de refuerzo tocaba también hacer cola, y sobre todo nos sorprende en general la gran presencia de gente joven, que viene buscando productos de calidad, frescos y además demuestra que llegan informados y buscando calidad, algo que es una esperanza de futuro para nuestra plaza de abastos" explica.



Este cambio de hábitos no parece solo cultural, fruto de un aumento del interés social y de los jóvenes por la cocina de autor, "sino porque esta plaza es una de las más baratas de Galicia y para todo tipo de personas, igual se venden productos a muy bajo precio para personas de escasos recursos, como carnes o pescados que en algún caso pueden estar más caros que en alguna gran cadena, pero que es producto nacional, no importado de primera calidad, y en algunos casos gourmet" indica. Será además el último año, por ahora, en el que se podrá comprar en este edificio histórico de la plaza de abastos, pues el traslado de puestos a la construcción provisional de la Alameda se hará en enero. "Creemos que esa ubicación provisional, dure los años que dure, va a gustar al público pues es muy accesible" indica.