El consorcio de Bomberos ordenó no cobrar tasas por extinción durante la oleada de octubre

Democracia Ourensana ha presentado una moción para su debate en el pleno que la Diputación celebra el 22 de diciembre en la que pide que se anule la liquidación de las tasas emitidas por el Consorcio Provincial de Bomberos por las intervenciones que el servicio realizó durante la pasada oleada de incendios. Sin embargo, el organismo que centraliza los parques comarcales de bomberos asegura que no se tramitó ningún recibo por las actuaciones de los días 15 y 16, atendiendo precisamente a las circunstancias de "catástrofe" que, tal y como recoge la ordenanza del servicio, excluye del pago a este tipo de intervenciones por situaciones de emergencia pública.

La propuesta de Democracia Ourensana se produce después de que un vecino de la localidad de Saa, en Carballeda de Avia, recibiese una factura en la que se le exige el abono de 835 euros por una actuación de los bomberos con fecha del día 21 de octubre, cinco días después de la ola de incendios. DO

La moción augura un debate bronco pues nace de un error de identificación que el propio Pablo Pérez comunicó al afectado tras expresar este su indignación en redes sociales por la tasa recibida. Ayer mismo reiteraba que era una "vergüenza" que se tramitasen estas tasas a vecinos que habían perdido sus casas en los incendios. Su familia perdió cuatro inmuebles aquellos días, de ahí que la carta que recibió les hiciese pensar que se trataba de los gastos generados en aquel momento por la intervención de los bomberos.

La factura se refería, en realidad, al fuego registrado en otra vivienda, también en Saa, que se produjo el día 21 de ese mismo mes, días después de la catástrofe medioambiental.

El presidente del consorcio, Pablo Pérez, relata que llamó a esta persona para explicarle que se trataba de un error de identificación para el que ya había dado orden de corrección. Según afirma Pérez, el incendio del día 21 "nada tuvo que ver" con la ola de fuegos de los días 15 y 16. Así lo reflejan los informes que dieron lugar a la emisión de la tasa que se envió por error a aquel vecino.

No obstante, Democracia Ourensana cree que ese incendio se produjo por los "rescoldos" que quedaron de los fuegos anteriores y critica la "falta de tacto y deshumanización" a la que se llega la institución provincial que, "en aplicación de la ordenanza, actúa con sorprendente celeridad y voracidad fiscal". Critica también que los vecinos afectados "hasta ahora solo recibieron vagas promesas de ayuda", y ve inapropiado que frente a esta "parsimonia" se apure la aplicación de tasas.

Por su parte, Pablo Pérez explica que la tasa por servicio es "automática" siempre y cuando no se trate de una situación declarada catastrófica. La ordenanza contempla que si el afectado no tiene seguro y sus recursos son bajos está exente. Y a diferencia del resto de Galicia, aclara Pérez, en Ourense no se aplican tasas por kilometraje.