La Audiencia condena por un único incendio a un acusado de cuatro fuegos en Cartelle

La Audiencia de Ourense ha condenado a Manuel R.V. a una pena de seis meses de prisión y multa de 1.080 euros por provocar un incendio forestal la noche del 29 de septiembre de 2016 en el lugar de A Seara, en Cartelle. La fiscal especializada en delitos contra el medio ambiente, Carmen Eiró, le había atribuido un total de cuatro incendios ese verano en el pueblo de As Seixadas, concretamente los días 30 de junio, 1 de julio y 23 y 29 de septiembre, pero el acusado sólo admitió en el juicio que se celebró el pasado 9 de noviembre ser autor del último, en el que fue sorprendido por un agente forestal.

Para el tribunal de la Audiencia no ha quedado debidamente probado que Manuel R.V. hubiese prendido los otros tres fuegos, por lo que aplica una condena por un único delito de incendio forestal, absolviéndolo del delito continuado que le imputó la Fiscalía, que solicitó en el juicio una pena de cinco años y medio de prisión y 3.780 euros de multa.

Compartían los 4 incendios circunstancias comunes, como que se iniciaron durante la noche en la misma zona. Todos fueron apagados rápidamente por los medios de extinción y no pasaron de conatos, de hecho, entre los cuatro suman 0,38 hectáreas ardidas. El admitido por el acusado afectó a 0,01.

Los hechos probados recogidos por la sentencia relatan que el 29 de septiembre de 2016, al borde de la medianoche, Manuel R.V. prendió fuego con un mechero al denso matorral existente al lado de la cuneta, en As Seixadas. El incendio no llegó a propagarse a más superficie de las 0,01 hectáreas no arboladas debido a las condiciones meteorológicas de ese día principalmente, y a la rápida intervención de los servicios de extinción, ocasionando unos gastos de 109 euros.

La sentencia señala que la acusación en los tres incendios de los que sale absuelto se sustenta únicamente en las declaraciones testificales de referencia de tres agentes forestales que afirmaron que el propio acusado había reconocido ante ellos ser el autor de dichos focos. No obstante, señala la sala, estos testimonios no han sido corroborados por otros medios de prueba "que por lo menos permitan ubicar al acusado los días y horas concretos de los incendios en los parajes donde se produjeron". Añade que los agentes forestales tienen la condición de "agentes de la autoridad", de modo que las manifestaciones que el investigado pudo hacer "voluntaria y espontáneamente" ante ellos sin asistencia letrada "solo pueden admitirse como medio probatorio cuando aparecen corroboradas por algún dato objetivo esencial desconocido por la fuerza actuante", lo que en este caso no ha ocurrido. De hecho, el acusado negó en el juicio haber reconocido ante ellos ser el autor de dichos fuegos. Aludiendo al contenido de una sentencia del Tribunal Supremo del 2 de octubre, sostiene la Audiencia que admitir como prueba la autoincriminación en un interrogatorio preliminar y sin información de derechos constituiría un "fraude procesal".

Sí ve acreditada la autoría del incendio del día 29 de septiembre en base a la declaración testifical del agente forestal que sorprendió al acusado 'in fraganti' cuando estaba prendiendo fuego con un mechero a un matorral junto a la cuneta. El acusado negó la intencionalidad y afirmó que simplemente había tirado la colilla del cigarrillo que estaba fumando. Para la Audiencia, este se trata de un "alegato meramente exculpatorio habida cuenta de la contundente y pormenorizada declaración del testigo presencial". De hecho, el agente forestal estaba realizando labores de vigilancia y pudo ver como el acusado fumaba un cigarrillo en el balcón de su casa y tiraba la colilla. Acto seguido bajó, se situó junto a la cuneta y, con un mechero, prendió fuego al matorral. Dijo el testigo que pudo ver como la llama le iluminaba la cara.

La sentencia no es firme y todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en un plazo de 10 días desde su notificación a las partes.