La fiscal pide 18 años de cárcel para los dos acusados del crimen de "A Esmorga"

A punto de cumplirse los tres años del crimen del joven rumano que fue arrojado vivo al río en Viñao, en O Carballiño, tras sufrir una brutal paliza, los dos acusados han conocido ya a qué posible pena se enfrentan: 18 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y 120.000 euros de indemnización que ambos, en caso de condena, deberán pagar a la madre del chico, que tenía 22 años en el momento de su muerte. El proceso se ha tramitado por la ley del jurado, por lo que será un tribunal popular el que decida sobre el papel que Óscar E.L. y Eduardo L.F. jugaron en una malograda noche de farra.

Del relato de los hechos que hace la fiscal en su escrito de acusación se entiende por qué la Guardia Civil bautizó la operación como "A Esmorga". Al igual que ocurrió en la obra universal del escritor ourensano Eduardo Blanco Amor, la juerga que protagonizaron ambos acusados y la víctima la madrugada del 20 de diciembre de 2014 acabó en desgracia.

Alexandru Walter Boghio recibió una brutal paliza y fue presuntamente arrojado al río por los dos encausados cuando todavía estaba vivo. Las gélidas aguas del canal Viñao lo arrastraron hasta el embalse de Albarellos, entre Leiro y Boborás, donde fue visto un día después por unos cazadores. La autopsia reveló que el joven falleció ahogado, confirmando la terrible hipótesis de que estaba vivo cuando presuntamente lo tiraron al agua. Durante la fase de instrucción, los acusados refirieron versiones contradictorias respecto al protagonismo que cada uno de ellos tuvo en el presunto asesinato, por lo que será el jurado popular el que determine, a través del veredicto, como sucedieron los hechos.

Durante la investigación, Eduardo señaló a Óscar como la persona que arrojó al joven al río, pero éste afirmó que los tres forcejearon y que Alexandru habría caído accidentalmente al agua. Alegó que intentó rescatarle pero la corriente se lo llevó. Nada que ver con los hechos que la fiscal concreta en su escrito de acusación y que muestran sorprendentes similitudes con la noche de "esmorga" que acabó igual de mal para los tres protagonistas de la obra de Blanco Amor.

La fiesta empezó a las 22.00 horas del 19 de diciembre de 2014 en un bar de O Carballiño y continuó, más tarde ya de las 4.00 horas, en un pub de la villa donde los acusados conocieron a Alexandru Walter Boghio, de origen rumano. Llegada la hora de cierre decidieron continuar con la fiesta y Eduardo "los invitó a seguir bebiendo en su casa", en Cameixas (Boborás), a donde, efectivamente, se desplazaron los dos acusados, el joven, y otros dos amigos.

Uno de estos últimos decidió volver a casa, por lo que quedaron cuatro, los tres ya citados y B.P.. Eduardo y Óscar, en palabras de la fiscal, comenzaron a increpar a Alexandru que, a su vez, respondió con expresiones humillantes y vejatorias hacia sus familias, con alusiones degradantes relacionadas con la hija menor de uno de los acusados.

La discusión desencadenó un forcejeo en el patio de la vivienda donde, Óscar presuntamente empujó a Alexandru al suelo, se subió encima de él y comenzó a golpearle la cabeza y a pegarle puñetazos. Los gritos y los golpes despertaron a la mujer de Eduardo, que dormía con sus hijos menores en la parte superior de la vivienda. Alertada por el alboroto acudió a la cocina y al ver lo que había pasado les recriminó lo que habían hecho al joven. Afirma la fiscal que incluso "se vio obligada a intervenir" cuando su marido, "para atemorizar a Alexandru, se dirigió a él con una pistola de matar cerdos en las manos".

La mujer limpió las heridas del joven y optó por coger a sus hijos y abandonar la vivienda. También B.P. escogió ese camino pero antes de marcharse limpió con una manguera la sangre que había en el patio. Posteriormente, fue detenido por la Guardia Civil pero fue puesto en libertad al conocerse que sólo habría participado en la primera agresión, lo que le valió una acusación por delito de lesiones que se juzgará de manera separada.

Así que en la casa quedaron los dos acusados y Alexandru, en tal estado que, según la fiscal, "apenas se podía mantener en pie" como consecuencia de los "numerosos golpes que había recibido".

Eran ya las 9.00 horas del 20 de diciembre y lo peor estaba por venir. Fue en este momento cuando los dos acusados "decidieron ejecutar el plan para acabar con la vida" del joven. Entre ambos, siempre según el relato de la fiscal, obligaron a Alexandru a meterse en el coche de Óscar. Este, para evitar una posible huida, se metió en la parte trasera con él, mientras Eduardo conducía. Los dos conocían la zona y "con el fin de anular cualquier posibilidad de defensa de Alexandru, lo llevaron a un paraje apartado, donde apenas hubiese circulación a esas horas". El lugar elegido fue el canal de Viñao, "con la clara intención de tirarlo al río, y así causar su muerte", afirma la acusación.

Una vez allí lo sacaron por la fuerza del coche y aunque Alexandru presuntamente intentó huir ya no tenía fuerzas. Los acusados, "en clara superioridad numérica y física, se lo impidieron". Lo golpearon de nuevo y lo arrojaron al agua desde una altura de 4 metros. Sostiene la fiscal que cuando ya estaba en el agua, Alexandru "pidió auxilio" pero los acusados permanecieron allí "para asegurarse de que no pudiese salvarse; no se fueron del paraje hasta que perdieron de vista el cuerpo, arrastrado por las aguas". El joven, "aún con vida, pero en muy mal estado debido a los golpes que había recibido durante toda la noche, fue empujado por la corriente, golpeándose sucesivamente, y falleciendo ya en el agua, con un severo traumatismo cráneo encefálico, y por asfixia por inmersión".

Ambos fueron detenidos el 22 de diciembre de 2014 y estuvieron en prisión por estos hechos. Eduardo hasta marzo de 2016 y Óscar hasta junio de ese año.