Vilamarín señaliza todos los cruceiros y monumentos etnográficos del municipio

El Concello de Vilamarín que preside Amador Vázquez está llevando a cabo la señalización de los diferentes monumentos del municipio, tarea que encargó a una empresa que contrató. Este proyecto supone una inversión de más de 20.000 euros pero no se quiso dejar por fuera ningún elemento al que los vecinos le tuvieran especial aprecio, por lo que para que no se sintieran discriminados se señalizan todos. Y como curiosidad, la señal del cruceiro de San Xés se colocó indicando el sentido contrario al monumento.

"Seguro que el operario se equivocó y la puso en distinta dirección", apunta el regidor. Indica es un lote de varias señales, ya que se están poniendo todas nuevas, en sitios que carecían de ellas. En el caso del cruceiro del pueblo de San Xés observa que "nadie me lo dijo, y seguro que los del pueblo ni se enteraron porque me lo hubieran dicho", por lo que "ya le diremos a la empresa que lo arregle" indicando que desde el Concello "nuestra gente comprobarán si hay algo más que cambiar".

Indica que son varias decenas de señales las que se están colocando, a "todo lo que no la tenía", sobre todo a monumentos de valor etnográfico, y "no se deja ningún cruceiro por fuera aunque no sea tan importante". En su día el de Xés asegura que lo fue "pero ahora hay otros que lo son más, pero la gente quiere que se le señalicen todos los que ellos consideran que lo son, y si se hace en unos y en otros no parece que no se le da importancia a lo que tienen, y cada uno quiere hacer valer su patrimonio".