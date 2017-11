El PP exige una partida en los presupuestos para mejorar la antigua Casa da Radio

El Concello de Allariz aprobó ayer por mayoría los presupuestos de 2018 que ascienden a 6.365.000 euros, donde crecen las partidas de personal un 3 por ciento, mientras que los gastos de plantilla suponen el 39 por ciento del presupuesto municipal, siendo de 2.497.218 euros. Este incremento se produce porque se incluye personal del taller de empleo actual, de los beneficiarios de la Risga que están contratados y porque hay unos 20 trabajadores fijos discontinuos que tenían contratos de diez meses y ahora estarán todo el año.

El gobierno del BNG sigue apostando por proyectos para la Reserva da Biosfera y de reciclaje, así como en el ámbito social, mantenimiento de la red vial y mejora de infraestructuras en la villa y el rural, una propuesta para la plaza de abastos, entre otros ámbitos que también mejoran con estos presupuestos.

No obstante, ello no evitó el voto en contra del PP y la abstención del PSOE. Precisamente el primero exigió al alcalde que cumpla con las promesas hechas a los integrantes de la Banda Unión Musical de Allariz y lleve a cabo las reformas necesarias en la antigua Casa da Radio para que la banda "no tenga que seguir ensayando repartida por distintos locales de la villa".

Para la portavoz del PP, Luz Doporto, los integrantes de la agrupación merecen un trato justo y considerado, porque en la actualidad "son los mejores embajadores con los que cuenta la marca Allariz allá por donde van, y merecen un reconocimiento a su esfuerzo, dotándola de un espacio fijo y acorde a sus necesidades".

Doporto explica que no es de recibo que con un presupuesto de más de 6.300.000 euros "no seamos capaces de hacer un pequeño esfuerzo para que la Banda siga creciendo, y realizando la maravillosa labor que hace por el desarrollo cultural y musical de Allariz". Añade que para los alaricanos "es un orgullo contar con una banda propia, y tenemos que estar a altura de las circunstancias para que sigan creciendo y representándonos como lo hacen hasta ahora".

Este inmueble lo usa además la Asociación de Mulleres Silvandeira, y desde el grupo de gobierno señalan que el PP lo quiere solo para la banda de música pero "ese espacio tiene que ser compartido". Asimismo, observan que a la agrupación musical se le dará una subvención nominativa, la mayor que se concede, de 12.000 euros.

Apuntan que está en estudio una reforma de esa casa pero es algo que se verá con calma. No obstante,se reconoce la importancia de la agrupación de música que en dos años ha llegado a tener unos 150 integrantes, y estar conformada a su vez por tres bandas.