La Diputación fija en 3 y 4 euros los precios de entradas para Pazolandia

La junta de gobierno de la Diputación ha fijado en 3 euros el precio de las entradas de Pazolandia en estas navidades, para los niños y jóvenes que accedan al Pazo dos Deportes Paco Paz mediante viajes organizados por los concellos de la provincia, y en 4 euros para el resto del público en general. Pazolandia es el mayor parque estacional de Galicia. Realizó la primera edición en 1993. Este año celebra la 25ª edición.

La junta de gobierno también ha aprobado un total de 136.758 euros en ayudas a asociaciones y concellos de la provincia de Ourense, para actividades de índole cultural, deportiva y de infraestructuras. En el apartado de cooperación con entidades, la junta de gobierno aprobó una ayuda para la Asociación Cultural e Xuvenil Banda de Gaitas do Concello de Verea, que asciende a 15.900 euros, destinada a los gastos de desplazamientos a Strakonice 2016 y para gastos de material. Por otra parte, aprobó una ayuda de 7.308 euros para la Asociación Ourensana de Xadrez con destino a la Escola Deportiva de este año.

En lo relativo a la cooperación con las entidades locales de la provincia, aprobó una ayuda para el Concello de Viana do Bolo, para su banda de gaitas, por importe de 7.000 euros. Para el Concello de Calvos de Randín, aprobó una ayuda de 59.380 euros, destinada a las obras de explanación en terrenos de propiedad municipal, para la dotación de suelo industrial. Dio el visto bueno a una ayuda de 8.670 euros para el Concello de A Gudiña, como cofinanciación de las obras realizadas en la pista de Pentes.

El Concello de Irixo percibirá dos partidas. La primera, de 5.000 euros, tiene como destino el desarrollo del Campeonato de España y del Campeonato Gallego de Cross Country 2017. La segunda, de 3.500 euros, para la celebración de la Festa do Cabalo do Irixo 2017. El Concello de Lobios recibirá una ayuda de 30.000 euros para finalizar el acondicionamiento del Foxo do Lobo en Guende.