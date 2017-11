Decanter califica dos vinos tintos de la denominación Monterrei con 90 y 94 puntos

Los vinos de la D.O. Monterrei 'Quinta da Muradella 2012' y 'Vía Arxéntea 2015', de las bodegas José Luis Mateo García y Manuel Guerra Justo, respectivamente, obtuvieron entre 90 y 94 puntos en la primera edición de la cata 'Spanish Atlantic Red Wines' de la revista Decanter.

En el caso de 'Quinta da Muradella 2012' ha logrado 92 puntos, y 'Vía Arxéntea 2015' un total de 90. Pero a mayores, a esta D.O. hay que sumarle la inclusión de otros cuatro vinos con puntuaciones entre los 86 y 89 puntos, siendo los tintos 'Father 1943 Cosecha 2015', 'Quinta do Buble 2015', 'Finca Os Cobatos 2015' y 'Pazo de Monterrey 2016', de las bodegas Crego y Monaguillo, Quinta do Buble, Pazo das Tapias y Pazos del Rey.

En esta edición participaron bodegas elaboradoras de tinto pertenecientes a Galicia, Asturias y País Vasco. Según se cita en la revista Decanter, "Los mejores vinos de Mencía se encuentran en el interior de Galicia: Monterrei, Ribeira Sacra y Valdeorras. Los vinos tienden a ser más altos en acidez que Bierzo, de colores brillantes y muy afrutados. Un grupo pequeño pero cada vez más influyente de productores en Ribeira Sacra y Monterrei producen tintos con otras variedades gallegas de gran clase".