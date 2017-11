La asamblea local del BNG no apoya la propuesta de cogobernar con el PSOE

La Asamblea local del BNG no estima conveniente un acuerdo de gobierno con el PSOE en O Carballiño, propuesta hecha por el portavoz nacionalista Chema Ferreiro el pasado mes de octubre, que aclaró se trataba de una propuesta que hacía por iniciativa personal.

La asamblea local se reunieron recientemente y "salió no entrar a gobernar", apunta Ferreiro que indica que incluso él ni votó a favor. Explica que esta decisión de la asamblea se basó en que "políticamente consideraron que no era bueno". Hubo votos en contra, abstenciones y quienes no votaron. Señala que él hizo la defensa de porqué entendía que era importante co-gobernar, porque "la propuesta era mía" , pero "yo ni siquiera voté porque veía que la batalla estaba perdida y además no tenía ningún interés especial".

Ferreiro creía que con este acuerdo se podría desarrollar un importante trabajo a favor de los carballiñeses y que era una posibilidad que se debería valorar. Cabe recordar que en diferentes etapas BNG y PSOE gobernaron juntos en O Carballiño.