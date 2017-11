Vázquez dice que los premios Agader son "un reconocimiento a nuestro agro"

La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, asegura que los premios de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) representan un "reconocimiento y una apuesta en valor" de nuestro agro. En la provincia de Ourense quedó el premio especial para jóvenes, concedido a la Banda de Música Xuvenil de Xinzo, por su trabajo y trayectoria ininterrumpida desde 1979 facilitando el acceso a la formación musical de la población más joven.

El acto de entrega de estos galardones, dotados con 80.000 euros a diferentes iniciativas que procuran la modernización y mejora de las empresas, de infraestructuras o proyectos de cooperación, contó con la presencia de Vázquez en el Parador de Santo Estevo de Ribas de Sil, en Nogueira de Ramuín, además de otras autoridades y representantes dos diferentes sectores agro ganaderos y forestales de Galicia.

La conselleira destacó que en este campo Agader "hace una labor muy importante", pero recordó que en la puesta en marcha de estas iniciativas "los profesionales, las asociaciones y los concellos sois los verdaderos protagonistas y deciden dónde se invierte cada euro de presupuestos" que gestionan los grupos de desarrollo rural (GDR).

Apuntó que las políticas de la Xunta por el rural provocaron más de 1.560 solicitudes de incorporación de jóvenes al agro en tres años y que se superaran las 3.800 peticiones de planes de mejora de explotaciones en dos años, a lo que añadió las ayudas para la implantación de negocios no agrarios en el rural.

Así, el primer premio fue para el "Centro de día da Asociación Amicos" (Boiro, A Coruña), por el cuidado y atención a personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis-daño cerebral y sus funciones en las comarcas de Barbanza, Noia y Sar, y la puesta en marcha del centro de día en la parroquia de Comoxo (Boiro), el segundo para "Enxebre, vivenda comunitaria para maiores" (Rodeiro, Pontevedra), presentada por Fabián M. Calandria, al crear empleo femenino, el tercero para el proyecto de la Federación Galega de Alzhéimer "Programa Rede Paraugas Alzhéimer" (Santiago), por su atención a familiares de personas con demencia. El cuatro para la iniciativa "Lary a Cabaniña" (Lugo) por contribuir a la mejora de una oferta turística de calidad en la Serra do Courel, y el quinto para "Casa do Patrón" (Lalín, Pontevedra), de la Asociación de amigos do museo Casa do Patrón.