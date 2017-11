Veciños de Piñor renuncia a la Concejalía de Servicios Sociales

El teniente alcalde de Piñor de Cea, y concejal responsable del área de Sanidad y Servicios Sociales, Uxío Rodríguez, presentó la renuncia a su cargo por considerar que "se vació de contenido la concejalía" y por la "falta de sintonía que hay en estos momentos en el grupo de gobierno", aunque de momento sigue de concejal en la corporación municipal. No obstante, no descarta la posibilidad de dejar el acta de edil algo que se valorará en una reunión del partido, Veciños de Piñor, a celebrar este fin de semana, y "yo haré lo que se decida".

En las últimas elecciones municipales el PP obtuvo al alcaldía, que durante años estuvo regentada por el PSOE, gracias al apoyo de Veciños de Piñor, pero tras dos años han surgido ciertas discrepancias que hacen que esta relación presente fisuras.

En VdeP son dos ediles, y el segundo era Florentino Nogueira, que ostentaba el área de Deportes, pero que hace más de un mes renunció a su cargo para dar paso al tercero de la lista, Serafín Bueno. Este relevo es debido a un compromiso adquirido en su día por el partido para rotar y darle la oportunidad de conocer la vida municipal a otro miembro de la lista, en este caso al tercero, pero que está pendiente de que se convoque el pleno para hacer efectivo este cambio y ocupar el cargo.

No obstante, apunta Rodríguez que si la situación no cambia y el PP no renegocia el cogobierno, "VdeP no ostentaría ninguna responsabilidad de gobierno". Precisamente, en la reunión del fin de semana se decidirá si él sigue como concejal en la corporación y si VdeP continúa en el grupo de gobierno o se va a la oposición.

Dice que se le pidió una reunión al PP para renegociar el pasado fin de semana y no pido ser, pero si a más tardar este viernes no se produce "entenderemos que renuncia a nuestro apoyo".

Sobre esta reunión el alcalde del PP, J osé Luis González, apunta que sí se llevará a cabo para hablar, y se decidirá si vuelven o no.

Aclara que la concejalía de Servicios Sociales la lleva de momento él como alcalde, y que más que un problema del PP con VdeP es un problema de la concejalía que ya no se puede tomar decisiones a nivel municipal por no depender del Concello. Explica que los Servicios Sociales pasaron a la Mancomunidad y "no funcionan como él esperaba y sentía que no pintaba nada ahí porque es el presidente quien decide y él no podía dar respuesta a las inquietudes y problemas que le planteaban las trabajadoras".