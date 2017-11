San Martiño partió su capa, apagó el magosto y se fue

"No nos constan quejas, todo el mundo cumplió; lo único malo los kilos de basura que dejaron muchos sin recoger en puntos como el entorno de Montealegre", señalaba ayer el concejal de Medio Ambiente de Ourense José Araújo. La fiesta del magosto, que cada 11 de noviembre coincide con la celebración del San Martiño, patrón de la ciudad, caía esta vez en sábado, pero el Concello aprobó que el festivo local se trasladara al día de ayer lunes, por lo que lo que la ciudad, sumó tres días de celebración festiva y de hogueras de magostos rodeando la geografía urbana y en los barrios.

El santo y soldado San Martiño por repartir su capa con un pobre recibió su misa y ofrenda floral el sábado, pero "se quedó" un par de días más hasta apagar ayer las últimas hogueras del magosto, las de cientos de amigos y familias que mantuvieron durante todo el día y hasta bien entrada la tarde las calles de la ciudad vacías, pues se habían trasladado a fincas y a distintos puntos del extrarradio y pueblos para celebrar en comunidad sus populares magostos. Desde el sábado, imposible casi encontrar castañas a la venta, panceta, costilla y chorizos, típicos productos con los que las pandillas acompañan la fiesta del magosto.

El bando municipal emitido por el alcalde lanzaba una serie de recomendaciones para los responsables de lo s magostos que se celebraban en el casco urbano organizados por asociaciones de vecinos y culturales, y en este sentido "todos cumplieron, no hubo quejas ni anomalías, lo que ya no pudimos controlar son los magostos en zonas limítrofes, donde en muchos casos caso lo que nos preocupó fue la gran suciedad" explica José Araújo,

No obstante señala que junto con esa gran cantidad de ciudadanos que no han dado buen ejemplo y dejaron multitud de residuos, como ocurrió en Montealegre donde se permite el magosto "hay que destacar otros grupos de niños y mayores que se han desplazado para recoger esos basura y creemos que también hay que elogiar a los ciudadanos responsables, por unos cuantos no van a pagar todos" afirma el edil.

Otra de las campañas organizadas por el área municipal de Xuventude, en colaboración con Amigos da Terra que ha tenido gran éxito este año, es la recogida de envases de desecho. Se pagaba 0,10 céntimos por envases entregado y los jóvenes respondieron,