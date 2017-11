Abanca ofrece "Cine de Outono" gratuito

Afundación pone en marcha hoy el ciclo de cine "Cinema de outono" en su sede de Ourense (avda. Pontevedra, 9) con la proyección, a partir de las 20.00 horas, de la película Across the universe. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

Todas las películas que forman este ciclo giran en torno al mundo de las artes y están protagonizadas por referentes de la fotografía, la música, el cine, la escultura y la moda.

Across the Universe (2007), de Julie Taymor, es un musical romántico ambientado en los Estados Unidos de los años sesenta, entre las manifestaciones en contra de la guerra, los viajes espirituales y el rock and roll. En medio de esta situación, los protagonistas, Jude y Lucy, se ven involucrados en las protestas que sacuden su ciudad.

El día 21 proyectarán Camille Claudel 1915, el 28 de noviembre Yves Saint Laurent y el 12 de diciembre Hitchcock.