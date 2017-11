El Sergas dice que abre el cupo en todos los centros de salud y niega "trabas" en los cambios a Povisa

El Sergas niega que esté poniendo "trabas" a los pacientes que solicitan cambiar su hospital de referencia del Álvaro Cunqueiro a Povisa y viceversa, como han denunciado usuarios esta semana al asegurar que varios médicos de familia de centros de salud adscritos a ambos hospitales tienen los cupos cerrados y que, por lo tanto, no podrían solicitar el citado cambio. "En todos los centros hay cupos abiertos. Y en aquellos muy saturados se equilibran las cargas y se van abriendo", asegura la directora de Procesos sin Ingresos y Urgencias de la Estructura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo (EOXI), Elena Lorenzo.

El cupo medio de pacientes está establecido en 1.350. "Si todos los cupos sobrepasan ese número de pacientes lo que se hace es abrirlos de forma rotatoria para que se vayan equilibrando las cargas de trabajo. De manera que en todos los centros hay médicos que tienen la posibilidad de aceptar más pacientes", agrega la responsable de la EOXI.

Si bien es cierto, hay multitud de médicos con cupos ya cerrados, algo que admiten desde el Sergas, pero que -aseguran- no impide la elección de centro hospitalario para aquellos pacientes de los seis centros de salud cuyos usuarios pueden elegir hospital. "Lo que puede pasar es que se quiera un médico en concreto y tenga el cupo cerrado. Pero lo que sí se oferta es un médico en ese centro con la posibilidad de ir a Povisa o al Chuvi. Pero en todos los centros, independientemente de que estemos en periodo de elegir el hospital, hay cupos cerrados porque evidentemente lo que tratamos es de equilibrar las cargas de trabajo. Pero no hay ninguna traba a la hora de coger médico en un centro de salud. No estamos poniendo ningún inconveniente y además se revisa periódicamente que los cupos estén abiertos y que no haya ningún tipo de reclamación. Yo no tengo ninguna noticia", remarca Lorenzo.

Según el convenio entre el Sergas y Povisa, la atención en el centro concertado es voluntaria hasta un máximo de 139.000 pacientes. Actualmente hay 138.000. En los primeros días de la campaña para solicitar el cambio, que arrancó el 1 de noviembre, hubo entre 500 y 600 solicitudes. En cualquier caso, y al igual que el año pasado, la Administración volvió a acotar la libre elección a siete centros de salud: Pintor Colmeiro, López Mora, Nicolás Peña, Rosalía de Castro, Beiramar, Coruxo y Coia, además de los beneficiarios de la Seguridad Social de Cangas, Moaña, Baiona, Nigrán y Gondomar.