Una sentencia ratifica que los profesores interinos no tienen derecho a indemnización por cese al finalizar su sustitución

La vía judicial ha denegado la indemnización por cese a una profesora interina de educación física que encadenó contratos de sustitución en 17 colegios de Infantil y Primaria de Galicia en un período de cinco años y medio. Pedía que se aplicase a la resolución de su relación laboral las mismas condiciones que en el sector privado debido a su interinidad pero el juez ha fallado a favor de la Consellería de Educación ratificando que dicho personal se encuentra sujeto a la legislación de la función pública de Galicia en la que con carácter expreso se les niega cualquier tipo de indemnización cuando finalizan la sustitución.

Tras finalizar en junio de 2016 un contrato como personal docente interino en un CEIP de la comarca de Valdeorras, la maestra reclamó ante la Consellería de Educación una compensación de 8.726 euros. Pedía que se le aplicase una indemnización equivalente a 20 días por año de servicio, conforme al Estatuto de los Trabajadores para la extinción del contrato por causas objetivas.

Si bien la trabajadora veía en su cese sin indemnización un caso de "discriminación" entre trabajadores temporales de naturaleza funcionarial respecto a los de carácter laboral, la Xunta lo negó indicando que entre los funcionarios interinos y los de carrera no se produce discriminación porque a los de carrera no se les reconoce indemnización por la extinción de la relación funcionarial, más allá de la prestación por jubilación o desempleo.

El titular del Juzgado Contencioso-Administrativo 1 de Ourense da la razón a la Xunta y ratifica que la propia directiva europea que pide aplicar la docente "obliga a otorgar el mismo trato a los trabajadores con un contrato de duración determinada respecto de los trabajadores fijos comparables". Es decir, aclara el magistrado, "ha de compararse la situación del funcionario interino con la del funcionario de carrera, no con la del trabajador fijo en régimen laboral". De ahí que no se haya producido discriminación, reza la sentencia, porque entre ambos tipos de funcionario, interino y de carrera, "no se prevé una indemnización". Concluye el juez que los contratos de la maestra "no han sido fraudulentos ni abusivos" y que la demandante "ha disfrutado en todo este tiempo de los mismos derechos retributivos que los funcionarios de carrera, incluyendo trienios". Es más, apunta, "ha obtenido un beneficio al trabajar como profesora en centros públicos durante un tiempo prolongado sin haber superado las oposiciones necesarias para poder alcanzar la condición de profesor titular". El período de interinidad, añade, supondría una ventaja respecto a otros candidatos en un proceso selectivo.