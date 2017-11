"Queremos que sean los militantes los que elijan la nueva dirección del PSOE y no Baltar"

Ayer empezaban a sonar nombres de posibles candidatos a esta rápida cita con las urnas que prepara el PSOE. Entre los rumores figuraba una supuesta candidatura del aún alcalde de Ribadavia Ignacio Gómez, cuyo cese hace un año como portavoz de la Diputación fue el que alentó este cisma y progresiva dimisión de miembros de la ejecutiva provincial. Ignacio Gómez reconoce que "aunque tendría avales suficientes solo en mis comarca para presentarme ni me lo he planteado; lo único que pido es que sea la militancia del PSOE la que elija a su próxima dirección provincial y no José Manuel Baltar y que no vuelva a haber más movimientos golpistas en el PSOE".