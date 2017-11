Miguel Ángel, Premio Ourensanía 2017: "Esto es más difícil que parar un penalti"

Hace 50 años que dejó su barrio de O Couto para cumplir el sueño de ser portero del Real Madrid y de la selección española, pero todavía hoy visita la ciudad con frecuencia para cortarse el pelo o pertrecharse con los mejores productos ourensanos. "Cuando volvemos a Madrid parece que llevo en el coche un pedazo de mi tierra", confesaba ayer el exfutbolista Miguel Ángel González Suárez, tras recibir el Premio Ourensanía 2017. Un reconocimiento que, aseguró, le genera nervios y una gran responsabilidad, hasta el punto que recibirlo le parece "más difícil que parar un penalti".

El célebre deportista recordaba que, hace cinco décadas, la capital española le acogió "muy bien", pero que siempre se ha sentido "muy satisfecho de llevar el título de ourensano por todos los estadios del mundo". Un sentimiento que lleva por bandera, aseveró: "Aunque pueden empatarme, no me gana nadie". Es por eso que el jurado del Premio Ourensanía, otorgado por la Diputación de Ourense, decidía distinguirlo en la edición de 2017. "Ha sido el deportista que más altas cotas de reconocimiento ha alcanzado a nivel internacional", destacaba Eva Torres, vocal del jurado, en el acta de acuerdo. Un reconocimiento que "no obstante, nunca le hizo olvidar sus raíces ourensanas, que todavía hoy reivindica", prosiguió.

Tras recibir de manos de Manuel Baltar este galardón, Miguel Ángel González, apodado "El Gato" por las estiradas que era capaz de realizar para defender la portería, se disculpaba ante el público por expresarse en castellano, en lugar de en gallego. "Aunque soy capaz de hablarlo, llevo 50 años practicando el castellano y hoy lo usaré por deferencia a mis invitados", se justificó al principio de su discurso, para continuar con que "además, en estos momentos, en España se hace necesario sumar y no restar, y menos dividir". A pesar de no ser habituales en él los posicionamientos políticos, ayer escogía la ocasión para manifestar su apoyo a "una España unida" y para expresar su repulsa a la lacra de los incendios forestales.

También dedicó un momento a recordar sus inicios en el mundo del deporte. De como había dejado el baloncesto, convencido por su primer entrenador, Luis Soria, que lo convirtió, a la edad de 19 años, en el guardameta de la Asociación Deportiva Couto. Y de ahí a los cromos del álbum de Butragueño, también presente en el acto como Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.

"Miguel Ángel personifica todos los valores que hacen del Real Madrid un club tan exitoso: el respeto, el trabajo en equipo y el afán de superación", aseguró el exfutbolista madrileño. "Su personalidad ha ennoblecido a nuestro club y él siempre se ha sentido muy orgulloso de ser de Ourense, ha sido y es un gran embajador de este lugar", defendió Emilio Butragueño.

Y aunque muchos no pudieron estar allí para felicitarle en persona, le enviaron en vídeo sus buenos deseos. En la gala se escucharon los mensajes de Vicente del Bosque, Paco Buyo, Enrique Castro González, "Quini", y jugadores y exjugadores del Real Madrid como Roberto Carlos, Guti, Raúl o Fernando Hierro.