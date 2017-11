Sergio Pazos: "Dentro del espectáculo hay algo más que humor, también historias tiernas"

Tras la apertura de la Rede Provincial de Espazos Culturais de Ourense creada por la Diputación, al actor y humorista Sergio Pazos le pidieron que idease un espectáculo "muy ourensano". "¿Y qué hay más ourensano que un afilador?", se preguntó el cómico ante esta petición. Fue así como nació "Afiando con humor", una pieza que ha girado desde el pasado 25 de junio por once municipios y que afronta ya su recta final. Mañana estará en el Teatro Principal de la capital a las 19.00 horas, con entrada gratuita, y todavía le quedan por visitar los auditorios de O Barco y Viana do Bolo el mes que viene.

- ¿Qué encuentran los espectadores en "Afiando con humor"?

- Es un espectáculo de narración oral en el que el afilador Tarazano Rodeiro da Chispa va contando, sobre todo, quienes son, de donde vienen y que hacen los de su gremio, todo arropado siempre por el humor. Se trata de un formato que nunca había trabajado y que requiere una documentación bastante exigente para ir recolectando las historias de nuestra tradición oral. Gracias a ello estoy recuperando lecturas de escritores gallegos con las que estoy alucinando.

- ¿Alguna de las historias que ha recuperado para el espectáculo le ha llamado la atención?

- La verdad es que varias, porque a medida de que hablas de un tema se van abriendo puertas a otras historias que también son muy divertidas e interesantes de contar. Por ejemplo que los afiladores llegaron hasta Japón, y el protagonista de la obra vivió allí trabajando para la mafia, la Yakuza, que necesitaba de su pericia para tener a punto las catanas. Investigando supe que el nombre proviene del juego de cartas de Hanafuda, en el que la Yakuza es la peor mano.

-¿Y cómo ha reaccionado el público en las funciones celebradas hasta ahora?

- Les ha encantado. Al final hablo de algo muy cercano: el rural, la emigración, las lareiras o el licorcafé. Casi todas realidades con las que los ourensanos se identifican, son sus recuerdos y lo viven de una manera muy generosa. Además, hay tiempo para todo tipo de historias, algunas más tiernas, como la de "A radio de Dora", una foto que cuenta una anécdota de la emigración.

- ¿Qué espera de su actuación en el Principal?

- La entrada es gratis y al día siguiente es festivo, así que espero que se anime mucha gente. En una de las actuaciones tuvimos que empezar media hora más tarde porque no dejaban de traer sillas para que entrase más gente y en Bande parte del público se quedó fuera. Me ha gustado mucho la experiencia de volver a girar por la provincia, me ha recordado a mis comienzos.