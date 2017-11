Una modificación de crédito para asumir el pago

Y aunque por el momento desde el gobierno municipal se evita avanzar cuál será la salida a la situación planteada, de lo que no hay duda alguna es de que en el caso de que finalmente deba asumir esas cantidades económicas, no le queda otra que ir a un expediente de modificación de crédito. Y al grupo popular, que gobierna en minoría, no le queda otra que para poder sacarla adelante negociándola con los grupos de la oposición.

Sobre esta cuestión, desde la oposición se llega a señalar que se estudiará, y reclamarán toda la documentación, ya que muchas de las cuestiones las desconocen. Y sobre todo deben revisar los términos del convenio firmado en su momento y si se produjo alguna modificación que lleve consigo a tener que asumir el concello sobrecostes que como se entiende desde el gobierno e debe hacer cargo el Ministerio de Medio Ambiente, en este caso a través de la empresa estatal Acuaes.